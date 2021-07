Luana Belmondo pleure la mort d'un de ses proches

Les malheurs s'enchaînent ces derniers temps pour Luana Belmondo. La belle-fille du célèbre Bebel a récemment témoigné de la longue et douloureuse période qu'elle a vécu suite à son infection au covid-19 et elle vient tout juste d'annoncer une terrible nouvelle. Un de ses proches collaborateurs, un certain Victor, est récemment décédé. Une nouvelle qui a profondément affecté la mère de trois grands garçons qui n'a pas hésité à partager sa peine sur les réseaux sociaux.

Dans un long et touchant message, celle qui a rencontré son mari grâce à un autre acteur, a souhaité évoquer la disparition de celui qui était très présent dans sa vie professionnelle. "Je viens d'apprendre une très triste nouvelle... tu n'es plus parmi nous", débute Luana avant d'en dire davantage sur le rôle qu'avait Victor pour elle : "Vous savez, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les "chefs doublures"... Mais toi, Victor tu n'étais pas que ça. Tu étais un grand chef. Tu m'as appris ce métier", avoue-t-elle. Elle accompagne cet émouvant texte de quatre belles photos d'elle et Victor où l'on peut voir toute la complicité qui les unissait.

T'as m'a donné confiance en moi... Tu me dirigeais et m'apaisais

Un très beau message publié jeudi 1er juillet et déjà liké plus de 4 000 fois par les abonnés de Luana Belmondo. Un homme définitivement important dans sa carrière, comme elle l'ajoute : "T'as m'a donné confiance en moi... si pendant un tournage quelques chose dérapait, tu te mettais derrière les caméras et - tel un maître d'orchestre - tu me dirigeais et m'apaisais", décrit-elle. Une belle relation professionnelle longue de 15 ans comme l'indique la mère de Victor, désormais un acteur prometteur.

Pour conclure, elle fait part de son émotion face à la disparition soudaine de son ami de longue date. "Je suis triste. Je n'ai pas envie de croire que tu n'es plus là. Je pense à tes beaux enfants... Parfois cette vie est incompréhensible. On doit malgré tout continuer à se relever... pour vous rendre honneur", termine-t-elle joliment.