M. Pokora change de tête : son nouveau style dévoilé par Christina Milian

Une couleur qui semble avoir fait l'unanimité auprès des internautes. "Ooh la nouvelle coiffure de M.Pokora", "Le brun lui va bien !", "Babababaaaaa trop beau en brun", "Jolie couleur de cheveux Matt.. Génial", "J'adore les cheveux de Matt" peut-on ainsi lire en commentaires. Autre détail qui semble avoir étonné les internautes, le cardigan en laine Haute Couture Chanel en laine que porte le papa d'Isaiah (1 an et demi) et Kenna (4 mois). Un vêtement qui n'a, par contre, pas convaincu plusieurs abonnés de la star. "Le cardigan de Matt est étrange", "Ma grand-mère porte le même gilet que lui", "Le gilet de tata" ont commenté quelques internautes, pas tellement fans de ce look androgyne.

Le beau papa de Violet (11 ans, fruit de l'amour Christina Milian et du rappeur The Dream) a-t-il opté pour cette coloration pour la pièce Les Grandes Ambitions dans laquelle il joue aux côtés de Philippe Lellouche et d'Estelle Lefébure ? Mystère. En tout cas, la grande première de cette pièce est programmée le 17 septembre 2021. Une nouvelle étape sur les planches pour le chanteur qui fêtera ses 36 ans le 26 septembre prochain, tout comme sa femme qui est née le même jour et qui célèbrera ses 40 ans.