M. Pokora, de crevette à super musclé : son avant/après en photo sans appel

Ce même jour, l'interprète de Si t'es pas là a partagé un montage dans sa story, pour montrer son évolution physique depuis ses débuts. Lorsque le public l'a découvert aux prémices de sa carrière, lors de sa participation à Popstars, Matt n'était qu'un petit gringalet, une crevette comme il le dit lui même avec l'émoji du crustacé accompagnant la photo de lui en boxer, à 18 ans.

Si le compagnon de Christina Milian veut être prêt pour le 8 décembre prochain, c'est qu'il sait que son show lui demandera beaucoup "émotionnellement" et "physiquement". C'est ce que le chanteur a expliqué lorsque la billetterie de son show en live stream a été ouverte il y a quelques jours. "Soyez nombreux au rendez-vous et faisons que cette soirée soit historique. Vu le combat de ces derniers mois et le manque grandissant de pouvoir performer pour vous je vous annonce le concert le plus intense physiquement et émotionnellement de ma vie. On va TOUT donner. On est ensemble. Hâte", avait-il écrit.