M. Pokora vivement attaqué : le bonheur avant tout avec Isaiah, sa "vie"

Depuis longtemps, M. Pokora avait exprimé son envie de devenir papa, encore fallait-il trouver la bonne personne, et le chanteur français de 35 ans l'a trouvée. L'interprète de Si t'es pas là vit une histoire parfaite avec l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian, 39 ans. Elle s'est concrétisée avec la naissance du petit Isaiah, à Los Angeles, le 20 janvier 2020. Depuis, M. Pokora est sur un nuage et montre de temps à autre des images de cet immense bonheur dans lequel il nage.

Mardi 10 novembre, le beau gosse tatoué originaire de Strasbourg a partagé un tendre moment avec les 2,8 millions d'abonnés qui le suivent sur Instagram. A l'Île Maurice pour soutenir Christina Milian qui tourne un nouveau film pour Netflix, M. Pokora s'est photographié avec leur bébé dans les bras, torse nu et recevant un doux baiser d'Isaiah. Le chanteur est comblé par cette étreinte, comment pourrait-il en être autrement ? "Cette vie", commente Matt en légende, avec des émoticônes les yeux en coeur.

Ces doux moments viennent apaiser M. Pokora qui fait l'objet de multiples attaques ces derniers temps. Fort d'une fan base très solide, le chanteur a remporté pour la première fois le titre de meilleur artiste français, lors des MTV Europe Music Awards qui se sont déroulés le 8 novembre dernier. Aya Nakamura, qui concourrait dans la même catégorie que lui, a contesté sa victoire en se demandant, très amère : "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10." L'interprète de Jolie nana a alors reçu le soutien d'un ennemi de longue date de M. Pokora, Matt Houston. "Quand l'arnaque continue, enfin quelqu'un qui se mouille, a-t-il réagi sur Instagram. Il a de toute façon rarement été dans le top ou il est vite ressorti." Puis les insultes, virulentes, ont fusé.

Qu'importe ces multiples critiques, M. Pokora sait qu'il peut compter sur le soutien de ses proches et ses fans en toute circonstance.