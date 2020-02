M. Pokora "grillé" en plein peeling et prêt à tout pour avoir l'air jeune ?

Bel Apollon au visage poupin, M. Pokora pourrait bien avoir dévoilé le secret de sa peau de bébé qui ne semble pas prendre une ride depuis ses débuts à la télévision dans Popstars en 2003. Le 21 février 2020, le chéri de Christina Milian a révélé avoir testé un nouveau soin dans un centre esthétique parisien. En story, il poste une photo de lui en pleine séance et écrit :"Je suis grillé voilà pourquoi ça fait dix ans qu'on dirait que j'ai 24 ans". Taquin, il ajoute "(non c'était la première mais c'est vraiment top !)". Sur son compte Instagram, l'institut révèle le soin pour lequel a opté l'interprète du titre Planètes, un Jet Peel Infusion. "Sans aiguille ni injection", ce peeling est un "un soin du visage hydratant et anti-âge" qui régénère la peau "sans douleur". Institut de médecine esthétique dirigé par la compagne de son ami Tony Parker, Axelle Francine-Parker, ce centre a chouchouté l'artiste de 34 ans qui semblait très satisfait de ses soins.

De retour en France après la naissance de son fils Isaiah le 20 janvier dernier, l'interprète du titre Si t'es pas là s'apprête à reprendre sa tournée Pyramide Tour le 6 mars 2020 à Strasbourg. Parti le 14 février de son domicile de Los Angeles, il indiquait sur les réseaux sociaux :"L.A I'm out... Paris I'm in ! Congé paternité terminé, c'est l'heure de reprendre le boulot !" En attendant la reprise, le beau-père de Violet Madison prend du bon temps avec ses amis (en boîte de nuit ou au restaurant) et trouve le temps de chouchouter sa peau pour apparaître toujours plus beau lors de ses shows. Et après tout, on ne va pas s'en plaindre !