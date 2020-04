M. Pokora : Il construit un jouet dangereux pour Isaiah, ses fans l'alertent

Très affairé pendant son confinement dans sa magnifique propriété de Los Angeles, M. Pokora a trouvé une nouvelle occupation : construire des jouets pour son bébé Isaiah. Petit problème... L'artiste a voulu aller plus vite que la musique et a préparé un jouet non adapté à l'âge de son fils.

M. Pokora en pleine construction d'un mignon (et gigantesque) jumper pour Isaiah, le 11 avril 2020.

