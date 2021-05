M. Pokora métamorphosé avec des cheveux jaunes : nouvelle coiffure surprenante !

Depuis la naissance de son deuxième fils Kenna le 24 avril dernier, M.Pokora était bien trop occupé à pouponner et n'avait plus le temps de s'occuper ni de son look ni de sa coiffure. Après quelques semaines, une crinière sauvage avait donc rapidement poussée sur le crâne de l'artiste. Hésitant sur le fait de laisser ses cheveux au naturel ou bien de les couper, le mari de Christina Milian avait décidé de laisser choisir ses fans sur sa prochaine nouvelle coiffure. Visiblement pas très fans de la coupe longue et wild du beau-père de Violet (11 ans, né de l'union entre Christina Milian et le rappeur The-Dream), les internautes avaient rapidement voté en masse en faveur de cheveux courts.

Le 14 mai 2021, le papa d'Isaiah a enfin dévoilé sa nouvelle coupe et le moins que l'on puisse dire... est qu'elle est très étonnante ! L'interprète du titre Planètes a choisi de se teindre les cheveux en jaune peroxydé avec une coupe dégradée. Le tout accompagné d'une barbe dégradée châtain. Côté look, il apparaît avec une chemise hawaïenne rouge à fleurs (laissée volontairement très ouverte au niveau du torse), des lunettes de soleil noires oversize et plusieurs chaînes en or. Alors, ce nouveau look sera-t-il validé par les fans de M. Pokora ?