M. Pokora papa: il garde la forme à la maternité, auprès de Christina et du bébé

M. Pokora est sur un petit nuage depuis le 20 janvier 2020, date à laquelle Christina Milian lui a offert le plus beau des cadeaux : un enfant. Le chanteur français de 34 ans et l'actrice et chanteuse américaine de 38 ans sont les heureux parents d'un petit garçon qui porte le doux prénom d'Isaiah. Tous deux avaient choisi d'annoncer sa naissance sur Instagram, avec d'adorables photos.

L'heure du retour à la maison n'a pas encore sonné pour la petite famille et c'est depuis la maternité et la chambre qu'elle occupe avec son bébé que Christina Milian a donné des nouvelles le 22 janvier 2020. Celle qui est au casting de la série Soundtrack de Netflix a publié plusieurs vidéos dans ses stories Instagram. La première montrait M. Pokora en plein exercice. Le beau gosse originaire de Strasbourg a trouvé un moyen d'entretenir sa silhouette musclée. Pour ce faire, l'interprète de Tombé a coincé des élastiques au-dessus de la porte de la chambre. Taillé comme un Apollon, le chanteur s'entraîne quotidiennement avec un coach personnel, mais avec la naissance de son fils, il lui faut s'adapter pour pouvoir passer le plus de temps possible avec sa petite famille.

Parce que si M. Pokora avait prévu une pause dans sa tournée, le Pyramide Tour, afin d'être présent pour la naissance de son premier enfant, la reprise va arriver très rapidement. En effet, il reprendra du service le 6 mars prochain à Amnéville et enchaînera les concerts jusqu'en septembre.

Christina Milian et Isaiah reçoivent également quotidiennement la visite de Violet, la fille de 9 ans de Christina née de sa relation passée avec le rappeur The-Dream. Isaiah peut compter sur sa grande soeur pour lui lire des histoires puisque c'est ce qu'elle a fait à la maternité. Un doux moment immortalisé en vidéo.