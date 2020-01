M. Pokora révèle (peut-être) par erreur le prénom de son bébé

Il est toujours bien difficile de garder le mystère jusqu'au bout. Et il semblerait que M. Pokora ait été un peu trop impatient puisque, lors de la babyshower donnée en l'honneur de son futur fils, il a potentiellement dévoilé le prénom qu'il avait choisi avec Christina Milian. Sur les réseaux sociaux, les parents ont partagé de nombreux souvenirs de l'instant : parmi la décoration, les friandises, les biscuits en forme de body pour bébé, un gâteau bleu immense portait la mention "Prince Pokora". Un choix de prénom susceptible de faire l'unanimité au sein du couple, puisqu'il est autant français – la langue de papa – qu'américain – la nationalité de maman. L'avenir nous dira s'il s'agit là d'une boulette, d'un indice, où tout simplement d'un surnom réservé à l'enfant roi !

Si le doute planait toujours, Christina Milian l'a alimenté en postant une photographie en compagnie de sa fille Violet sous laquelle est également inscrit "Prince Pokora". Le 4 janvier 2020, à Los Angeles, Christina Milian et son partenaire avaient réuni amis et proches, dont un certain Kev Adams, pour s'adonner à des jeux et autres joyeusetés. "Le meilleur est à venir, écrivait-elle sur Instagram quelques jours plus tôt. 2019 a été une année remplie d'opportunités et, par dessus tout, du plus beau des cadeaux. Avec mon partenaire Matt Pokora et la future grande soeur, Violet, nous avons extrêmement hâte que notre petit garçon arrive." Bien que l'attente soit de plus en plus compliquée, elle ne devrait plus être qu'une question d'heures.