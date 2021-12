Madonna : Nouveau look pour sa fille Lourdes, elle est méconnaissable

Depuis plusieurs années maintenant, Lourdes Leon surfe sur l'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars. Elle en profite encore et ajoute à son CV une nouvelle ligne. La fille de Madonna se transforme et adopte un look très osé pour une série de photos torrides.

Défilés de mode, campagnes publicitaires prestigieuses, parutions dans la presse : Lourdes Leon fait tout comme les plus grands top models ! Elle en retrouve le costume et apparait en couverture du magazine Paper. La bombe de 25 ans photographiée et filmée par Indiana Piorek y révèle un nouveau look. Coiffée d'une perruque blonde ou rousse, portant des lentilles de couleurs et un maquillage outrancier, Lourdes enchaîne les poses dans des tenues plus sexy les unes que les autres, révélant ses jolies formes et ses tatouages.

Anticipant peut-être les réactions à ce shooting, Lourdes confie en interview : "Tout d'abord, montrer sa peau ne veut pas dire que je suis une p**e, ok ? (...) Je trouve ça ridicule que l'on vive toujours dans un monde où nous associons le fait de montrer sa peau à une envie d'attention où à être une p**e. Laissez la femme. Laissez là porter ce qu'elle veut."