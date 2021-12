Diaporama Madonna : Nouveau look pour sa fille Lourdes, elle est méconnaissable

Madonna : Nouveau look pour sa fille Lourdes, elle est méconnaissable

Lourdes Maria Ciccone Leon au photocall de la soirée du MET Gala (Met Ball) à New York.

Madonna célèbre Thanksgiving avec ses enfants Lourdes, David, Mercy, Stella et Estere. Le 26 novembre 2021.

Lourdes, la fille aînée de Madonna, a célébré Thanksgiving avec sa mère et ses frères et soeurs. Le 26 novembre 2021.

Madonna a célébré Thanksgiving avec cinq de ses six enfants, Lourdes, David, Mercy et les jumelles Estere et Stella.