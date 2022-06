Maëva Coucke en couple avec François Bonifaci : ils s'affichent au lit dans une hilarante vidéo !

Maëva Coucke et son chéri François ne se cachent plus

Si aujourd'hui, Maëva Coucke semble filer le parfait amour avec son chéri François, en mars dernier l'ex-Miss France s'est vu accusée de l'avoir piqué à son amie et influenceuse Chloé Bleinc. Une rumeur que la principale concernée a démentie sur Instagram avec ce message : "Non, je n'ai pas piqué François et je l'ai encore moins piqué à une "amie". Il était célibataire et ça depuis plusieurs mois avant qu'on se mette ensemble. Pour le reste, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, le post de François a parfaitement résumé la situation." Le message posté par son compagnon sur Instagram a été sans appel : "Ces messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maëva et moi-même. Maëva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais... dans la vraie vie ! (...) Donc cessez cette haine inutile et concentrez-vous sur vous, vos amis, votre famille, les gens que vous aimez."

Aujourd'hui, Maëva Coucke et son chéri François peuvent savourer leur amour sans se cacher !