Maëva Coucke et Malika Ménard : Eclatantes sur tapis rouge, les Miss brillent devant Lambert Wilson

Découvrir un nouveau film franco-britannique, avec Isabelle Huppert et Lambert Wilson, elles ont dit oui ! Invitées pour l'avant-première du nouveau long-métrage d'Anthony Fabian, qui met en scène une femme d'origine modeste qui découvre la haute-couture grâce à une robe Dior oubliée près d'elle, Maëva Coucke et Malika Ménard avaient répondu présentes et étaient absolument sublimes sur le tapis rouges.

Dans un style totalement différent cependant : élue reine de beauté en 2010, Malika Ménard avait choisi une tenue décontractée avec un pantalon baggy large, aux motifs militaires mais roses, qu'elle avait accordé avec un bandeau noir et une veste. Pleine de style, la jeune femme était pétillante mais venue en solo, elle qui est officiellement célibataire pour le moment.

Heureusement, elle a pu y retrouver sa copine Maëva, Miss France 2018 et elle aussi arrivée en solo. Et la jeune femme originaire du Nord-Pas-de-Calais avait choisi un look très original : pour s'accorder à ses cheveux roux, qui avaient tant marqué lors de son élection, elle avait choisi une robe courte noire et un blouson de cuir de motarde qui lui donnait un look très différent de ce qu'on connait d'elle... mais on adore !

Les deux jeunes femmes, qui font partie toutes les deux de l'association des Bonnes Fées, qui rassemble de nombreuses Miss France pour des sujets humanitaires, ont eu l'air de beaucoup apprécier qui traite d'un sujet, la mode, qu'elles connaissent plutôt bien. Et ont peut-être eu l'occasion de féliciter certains des acteurs du film, dont un certain... Lambert Wilson !

Egalement à l'affiche de Plancha ce mercredi 26 octobre (la suite du film Barbecue dont il avait fait partie en 2014), l'acteur de 64 ans était resplendissant et plutôt classe dans son costume noir, chemise ouverte sur le torse. Jouant avec les photographes, toujours malicieux, il s'est amusé à prendre de nombreuses poses devant les objectifs présents.

Plusieurs de ses partenaires étaient également présents, notamment la jeune actrice Roxane Duran, qui avait choisi un chemisier rose. Découverte enfant, dans l'un des chefs d'oeuvres du réalisateur Michael Hanneke, la jeune femme franco-autrichienne est l'une des pépites qui monte de plus en plus à la télévision et au cinéma. Récemment, elle avait notamment joué dans Amants, de Nicole Garcia, et sera bientôt dans la série Marie-Antoinette, création de Canal +.