Maeva Ghennam en larmes et dépressive : ses propos alarmants

D'ordinaire, Maeva Ghennam est une femme très positive et partage sa bonne humeur avec ses fans sur Snapchat. Mais dimanche 23 novembre, la candidate emblématique des Marseillais (W9) n'allait pas bien.

Le 12 novembre 2020, La Provence révélait qu'elle a été agressée devant chez elle, dans le 11e arrondissement de Marseille. Des propos confirmés par son agent Magali Berdah dans la foulée : "Je vous confirme qu'elle a été agressée, hier soir, par des individus devant chez elle, à l'arme blanche. Donc autant vous dire que psychologiquement elle est vraiment traumatisée. Pour le moment, elle ne peut pas s'exprimer." Il a fallu attendre le 14 novembre pour que la belle brune de 23 ans brise le silence, en larmes. "Ils m'ont agressée, ils m'ont frappée, ils ont pris tout ce que j'avais sur moi. Ils m'ont mis un couteau sous la gorge, ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayée par terre et m'ont tabassée. J'ai cru que j'allais mourir", déclarait-elle notamment.

Depuis, Maeva Ghennam n'a plus qu'une idée en tête : déménager à Dubaï. La grande amie de Carla Moreau et Manon Marsault ne souhaite plus vivre en France tant le traumatisme a été grand. Depuis son agression, elle tente tant bien que mal de remonter la pente. Mais il y a des jours sans et hier en était un. "Je me sens en dépression. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai pleuré toute la journée. Je n'arrivais pas à retenir mes larmes. J'ai envie de tout arrêter, de tout quitter. Je vous jure que je ne suis pas comme ça d'habitude. Je ne supporte personne, je n'ai envie de voir personne. Même pas ma famille. J'ai envie de rester toute seule, de couper mon téléphone, de partir loin mais seule. J'ai trop besoin de respirer, je vous jure que ça ne va pas. Je déprime parce que j'ai vraiment peur. Ce matin, c'est mon alarme qui m'a réveillée, je croyais qu'il y avait quelqu'un dans mon jardin. Je tremblais. Mon frère a dû venir chez moi vérifier qu'il n'y avait personne pour que je sois rassurée", a-t-elle confié en larmes sur Snapchat.

Maeva Ghennam a ensuite assuré que certaines personnes lui mettaient de "mauvaises ondes" et avaient des paroles blessantes. "Dans ma tête ça ne va pas et les gens en rajoutent", a-t-elle regretté. Mais elle a vite tenté de relativiser en se disant que ça irait mieux. Le lendemain, c'est donc avec le sourire qu'elle est de nouveau apparue sur le réseau social. Un soulagement pour ses fans mais aussi pour ses proches qui, on imagine, devront bientôt lui dire au revoir. C'est en effet mardi 24 novembre que la candidate a prévu de prendre l'avion en direction de Dubaï. Elle vivra chez Manon et Julien Tanti, le temps de trouver son propre nid douillet.