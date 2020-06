Maeva Martinez : Grave accident, abandon... elle dévoile une vidéo touchante

Maeva Martinez ne veut plus avoir de secrets pour ses fans. Depuis peu, elle réalise des vidéos YouTube sur lesquelles elle raconte des détails très intimes. Après avoir évoqué les viols dont elle a été victime, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) a parlé de son enfance marquée par un accident et l'abandon de son papa. Le "premier traumatisme de [sa] vie".

La jeune femme de 27 ans a tout d'abord précisé qu'elle avait un grand frère, mais qu'ils n'avaient pas le même père. Il a "grandi en partie" avec Maeva, sa maman et son papa à elle. Mais leur vie a basculé à la suite d'un accident. Une moto a roulé sur sa mère et elle. L'ex-candidate de télé-réalité a eu "un énorme traumatisme crânien" et a donc perdu "une grosse partie de sa mémoire" à l'époque. Hospitalisée, sa mère est quant à elle restée environ deux ans en fauteuil. "Je ne sais pas si mon père est parti au moment de l'accident, un peu avant ou juste après", a-t-elle confié.

À la suite de ce départ, qu'elle a vécu comme un abandon, Maeva a dû vivre dans un foyer de bonnes soeurs durant deux ans, le temps que sa maman se remette sur pied. Et elle garde de bons souvenirs de cette période, notamment du jour où son père est venu la voir. "J'étais en colère, mais aussi la plus heureuse. Mon coeur voulait exploser. Je l'ai giflé et je lui ai fait un câlin. Il pleurait... C'est un moment dont je me souviendrais toute ma vie. J'avais un papa que j'aimais de tout mon coeur et qui était présent. (...) Et du jour au lendemain, il n'était plus là. C'est extrêmement traumatisant pour une enfant de vivre ça", s'est-elle rappelée avec émotion.

Maeva garde en revanche très peu de souvenirs de moments passés avec sa mère à l'époque : "Elle était malheureuse. Elle prenait des antidouleurs et des antidépressifs (sic). Peut-être que j'ai oublié mes week-ends avec ma mère parce qu'ils n'étaient pas fameux. Mon cerveau l'a peut-être occulté. Et avec le traumatisme crânien que j'ai eu, il y a moyen que j'aie zappé certaines choses." De bouleversantes confidences qui devraient émouvoir les fans de la jeune femme.