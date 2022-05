Magali Berdah en politique ? Ce défi impossible qu'elle est certaine de pouvoir relever

Mais où va donc s'arrêter Magali Berdah ? La brune de 40 ans a été découverte dans des programmes de téléréalité. Non pas comme candidate à l'image d'une Jessica Thivenin ou d'une Maëva Ghennam mais comme l'agent de beaucoup d'entre eux. Cette image lui colle à la peau mais la femme d'affaires a voulu prouver que téléréalité, sérieux et intelligence pouvaient faire bon ménage ensemble. C'est la raison pour laquelle elle s'est lancée... en politique ! Du moins, à son échelle. Magali Berdah est partie à la rencontre de plusieurs candidats à la présidentielle pour les faire découvrir aux plus jeunes. Sous le format "24 heures avec", l'agent de téléréalité suivait les protagonistes de la course à l'Elysée toute une journée pour les découvrir au plus près et inciter les jeunes majeurs à aller voter.

Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et même Emmanuel Macron, ses vidéos ont cumulé plusieurs centaines de milliers de vues. Ce succès, elle compte bien en profiter pour atteindre d'autres cibles, un peu plus difficiles à avoir ceci dit. Dans Touche pas à mon poste ce vendredi 6 mai, Magali Berdah a fait part de son souhait d'interviewer... Vladimir Poutine.

Benjamin Castaldi remplaçait Cyril Hanouna aux commandes du programme en ce début de week-end. Le mari d'Aurore Aleman, déjà au courant du projet hallucinant de Magali Berdah concernant le président russe, a voulu connaître l'avancée de l'affaire, non sans une pointe d'ironie. Ce qui n'a pas laissé la chroniqueuse de marbre : "Vous rigolez mais je suis sur le coup. Ce n'est pas fait mais j'y travaille, je ne vais pas lâcher !"

En entendant cette détermination, Benjamin Castaldi a chambré Magali Berdah et révélé l'énorme boulette qu'elle avait faite en loge avec lui. Étant donné qu'elle compte s'entretenir avec Vladimir Poutine, pourquoi ne ferait-elle pas Joe Biden, le président américain ? : "Elle me dit 'C'est qui ça, Joe Biden ?'" La seule excuse trouvée par la jeune intervieweuse n'avait rien de convaincant : "La vérité, on n'en parle pas beaucoup !" Il va quand même falloir réviser autre chose que les Marseillais pour la prochaine fois...