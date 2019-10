Magalie Vaé délaissée par ses amis, elle raconte cette période "compliquée"

Il est bien loin le temps où la belle Magalie Vaé se voyait vivre une vie de strass et de paillettes ! Aujourd'hui, la gagnante de la saison 5 de la Star Academy (2005) mène une vie discrète, loin des caméras et des médias. Exceptionnellement, la jeune femme de 32 ans a accepté de se livrer, début octobre 2019, à quelques confidences auprès de La Dépêche du midi.

La jeune femme raconte alors comment sa prometteuse victoire au célèbre télé-crochet s'est transformée en calvaire. En effet, après avoir gâté ses amis avec le million d'euros remporté lors de sa victoire, Magalie doit faire face au succès plus que médiocre de sa musique. Elle se voit reléguée dans l'ombre et se retrouve rapidement au chômage : "À 18 ans, je n'avais pas la valeur de l'argent. Je ne me suis jamais retrouvée à la rue, s'explique-t-elle. J'ai fait plaisir à des amis qui ne sont plus là aujourd'hui... Quand on paie pour tout le monde, c'est forcément la fête."

Un mal pour un bien, puisque cette mauvaise expérience lui a permis de faire le tri dans son entourage et de ne garder que les proches les plus présents.

Côté musique, la jeune artiste ne parvient pas à rassembler. Mais selon elle, son talent n'y est pour rien. Alors que son premier album est bouclé et lancé, la jeune femme affirme que sa maison de disque ne fait que très peu d'efforts sur la promotion du disque : "La pub de mon album passait pendant la journée ou dans la nuit à 2h du matin, à des heures de faible audience", déclare-t-elle.

Mais ce n'est pas le plus difficile. La production, qui lui reproche de ne "pas faire rêver les gens", lui demande d'intégrer un centre spécialisé pour effectuer une cure d'amaigrissement. Souvent comparée à Jenifer, première gagnante de la Star Academy, Magalie Vaé souffre de ne pas pouvoir être elle-même, mais finit par se remettre en question : "J'avais l'impression que c'était ma faute, j'étais blessée, j'ai pensé à arrêter la musique", confie-t-elle.

La jeune femme est devenue maman d'une petite Elia en 2011 et aujourd'hui, quatorze ans après la Star Academy, elle continue d'exercer son métier en se produisant dans des "petits concerts, dans des mariages ou des soirées privées". Elle a également monté sa propre société d'animation et est récemment revenue à la télévision pour coacher une candidate de l'émission The Voice Kids.

Une vie malgré tout bien remplie qui lui permet de garder le contact avec sa passion tout en profitant de sa petite famille.