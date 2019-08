Maître Gims, Zahia Dehar, Leonardo DiCaprio : La rentrée de feu de Nikos Aliagas

Ressourcé par son séjour en famille en Grèce et rasé de frais, Nikos Aliagas est de retour pour la rentrée du magazine 50' Inside. Après un dernier numéro spécial été qui avait été tourné à Minorque, l'animateur phare de TF1 reçoit samedi 31 août 2019 sur son plateau Maître Gims, qui a quant à lui vécu des vacances mouvementées, sauvé ainsi que ses proches d'un yacht en flammes qu'il avait loué et à bord duquel il a dû abandonner près de 30 000 euros de biens !

Alors que le clip de Reste, son duo avec Sting paru sur la réédition de l'album Ceinture noire, vient d'être diffusé et dévoile ses aventures dans le métro lyonnais, l'artiste de 33 ans aux inamovibles lunettes noires évoquera son actualité, notamment sa tournée Fuego Tour, et répondra aux questions de Nikos.

50' Inside, l'actu consacrera également un sujet à la rentrée de la duchesse Meghan de Sussex après un été houleux, et un autre à Zahia Dehar et à ses débuts d'actrice, en haut de l'affiche avec la sortie du nouveau film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile, dans lequel elle donne la réplique à Mina Farid et Benoît Magimel et dont elle assure la promotion dans son style incendiaire. Enfin, Nikos a eu le privilège de s'entretenir en tête à tête avec Leonardo DiCaprio.

Dans 50' Inside le Mag, les vacances se prolongeront un peu : destination la Sicile et ses places to be...

Nikos Aliagas, pour sa part, aura par ailleurs le plaisir de collaborer avec un jury totalement renouvelé dans The Voice : Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine reprennent le flambeau de Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano.