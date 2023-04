Maïwenn mariée à 16 ans avec Luc Besson : "Un truc de fou quand même"

Maïwenn, qui célèbre son 47ème anniversaire ce lundi 17 avril, n'avait que 15 ans lorsqu'elle a rencontré Luc Besson pour la première fois, lui qui est de dix-sept ans son aîné. Le coup de foudre fut alors imminent entre eux. Ils furent mariés de 1992 à 1997, donnant notamment naissance à une fille, Shanna, aujourd'hui âgée de 30 ans. En juillet 2021, dans le podcast Femmes puissantes présenté par Léa Salamé sur France Inter, la lauréate 2021 du Lumière de la meilleure mise en scène pour ADN se confiait sur son ancienne idylle avec le réalisateur du Grand Bleu.

"C'est sûr que cette histoire, si on l'avait vécue aujourd'hui ça serait différent. (...) Je pense que ça serait beaucoup plus médiatisé que ça ne l'était. Mais je le comprends hein, attention. Moi quand je repense à cette histoire et à l'âge que j'avais je me dis que c'est un truc de fou quand même", avait-elle raconté à la co-animatrice de Quelle époque ! avec Christophe Dechavanne. Durant cette période-là de sa vie, Maïwenn ne rêvait pas d'être actrice, mais juste d'avoir des enfants et de fonder une famille. Ce qu'elle était donc parvenue à faire avec Luc Besson.

Tout s'est effondré pour moi

Mais ce bonheur a vite pris fin lorsque le réalisateur de 64 ans l'a quittée pour Milla Jovovich, sa muse dans Le Cinquième Elément. "J'ai eu ma fille très jeune, j'avais ainsi accompli mon rêve, et puis... il m'a quitté. Tout s'est effondré pour moi. Il a fallu croire à la vie de manière différente", expliquait Maïwenn dans le magazine Numéro en 2015. Déterminée à tourner la page et ce malgré la douleur, elle a épousé, en 2002, l'homme d'affaires Jean-Yves Le Fur (ils se sont séparés depuis, ndlr), avec qui elle est devenue maman pour la deuxième fois, mais cette fois-ci d'un garçon prénommé Diego, aujourd'hui âgé de 19 ans.

Deux enfants qu'elle chérit beaucoup, mais dont elle prend parfois de la distance puisqu'elle cherche à s'épanouir autrement que dans sa vie personnelle. "Aujourd'hui, mes gosses sont les amours de ma vie, mais au bout de deux jours pleins avec eux, j'ai besoin d'ailleurs", avait ainsi déclaré la lauréate 2011 du prix du jury du Festival de Cannes pour Polisse, toujours dans les pages de Numéro.