Malika Ménard : Elle a été en couple avec l'ex-mari d'une célèbre actrice

Malika Ménard n'a pas été élue Miss France pour rien en 2010. La jeune femme aujourd'hui âgée de 35 ans a ainsi fait chavirer les coeurs de plusieurs hommes, dont un acteur bien connu. Il s'agit de Michaël Cohen. Ils ont commencé à former un couple en 2015, d'abord dans la discrétion avant d'officialiser leur amour lors d'apparitions publiques. Après plusieurs mois d'amour, Malika Ménard confirmait même timidement être très éprise de son chéri. "J'ai quelqu'un dans la tête et dans le coeur", déclarait-elle dans le magazine Public en 2016. Malheureusement, l'amour n'aura duré que deux ans pour les tourtereaux. La reine de beauté vendait la mèche en 2017 dans les pages de Closer. "Je suis célibataire, voilà ! J'en ai marre !", avouait-elle alors.

Michaël Cohen a auparavant été longtemps en couple avec Emmanuelle Béart, à qui il a été marié de 2008 à 2011. Ensemble, ils avaient adopté Surifel, un petit garçon éthiopiendésormais âgé de 13 ans. Malgré leur séparation, le comédien ne manque jamais de tendres mots à l'égard de son ex, sa "plus belle histoire" comme il le confiait à Gala en 2019 : "Aujourd'hui, cette relation de respect, d'amitié et de tendresse que nous avons est une des plus belles que j'ai eues dans ma vie. Elle est ma plus belle histoire d'amour quand on était ensemble. Elle reste ma plus belle histoire d'amour après", avait affirmé l'acteur de 52 ans. Emmanuelle Béart, déjà maman de Nelly (28 ans, née de sa relation avec Daniel Auteuil) et de Johan (25 ans, fruit de son amour avec David Moreau), s'est depuis remariée avec le réalisateur Frédéric Chaudier en 2018.

Malika Ménard, célibataire depuis un an

Malika Ménard a de son côté plus tard retrouvé l'amour au bras du chanteur Ycare, entre 2016 et 2017. Ils s'étaient brièvement séparés pour mieux se retrouver début 2018. Mais, finalement, ils se sont définitivement quittés un an plus tard. Plus récemment, la jeune femme a vécu une idylle avec Christophe, un charmant restaurateur, qu'elle avait présenté pour la première fois en décembre 2020 dans l'émission de Cyril Lignac Tous en Cuisine. Elle annonçait toutefois leur rupture en août 2021.

Depuis, Malika Ménard est une célibataire épanouie, n'en déplaise à certains. "Un an que tu ne b*ises pas", lui avait écrit un internaute sans aucune vergogne. Ce à quoi elle avait répondu : "Cher follower, je suis tout à fait reconnaissante du fait que vous vous souciez de ma vie intime. Par célibat, j'entendais l'absence d'engagement, investissement sentimental et émotionnel. En espérant que cela ait pu vous éclairer. Cordialement".