Manon Marsault, sa dernière intervention esthétique est "un carnage" : ses regrets sur ce gros loupé

Au mois de décembre 2021, Manon Marsault faisait part d'une grande décision. Après des années à avoir modifié son corps et son visage grâce à la chirurgie esthétique, la femme de Julien Tanti a confié vouloir arrêter d'avoir recours à ce procédé. "Je ne dis pas définitivement à vie mais je peux vous dire injection et tout ce qui est chirurgie esthétique, de manière générale, je vais freiner un grand coup", déclarait-elle sur ses réseaux sociaux.

Mais des mois plus tard, Manon Marsault est quelque peu revenue sur ses paroles. "Je comptais stopper, mais demain j'ai rendez-vous pour du botox au front !", a-t-elle avoué lors d'une interview pour le magazine Public, parue ce vendredi 13 mai 2022. La maman de Tiago (3 ans) et Angelina (1 an) demeure néanmoins précautionneuse étant donné que sa dernière intervention ne s'est pas du tout bien passée. C'est d'ailleurs ce qui la pousse aujourd'hui à corriger ses imperfections. "J'ai arrêté les fillers, comme l'acide hyaluronique qui déforme le visage. Il y a six mois, on m'a loupée au niveau des cernes et j'ai perdu confiance en moi à cause de ce carnage. J'essaie de rattraper peu à peu", a-t-elle expliqué.

Elle évoquait déjà ce raté sur son visage à l'époque et se disait "écoeurée" par le résultat. "Je trouve une solution pour en finir avec ce problème de cernes et après, finito", lâchait-elle. En 2021, elle regrettait par ailleurs grandement l'un de ses passages en clinique. En effet, quelques mois plus tôt, Manon Marsault se désolait d'avoir retouché à ses lèvres. "J'ai un problème là. J'ai la lèvre qui pend, ça m'a fait une boule, je n'aime pas du tout, donc je vais aller enlever, tout simplement !", annonçait-elle. Le problème venait du fait qu'il lui restait de l'acide hyaluronique d'une précédente intervention. Le mélange avec le nouvel acide a ainsi empêché un résultat optimal.

Rappelons que Manon Marsault a également déjà subi deux augmentations mammaires (dont la dernière remonte au mois de mai 2021) et a succombé à des implants fessiers.