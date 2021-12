Manon Marsault "écoeurée" après ses dernières injections : sa grande décision

Ces dernières années, des candidates de télé-réalité affichaient fièrement leur nouveau corps ou nouveau visage après avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Nombreuses sont celles qui n'ont pas résisté à l'appel du bistouri et elles en étaient fières. Mais la donne a changé il y a peu depuis les soucis de santé de Luna Skye. Des femmes ont pris conscience que cela pouvait être dangereux. Manon Marsault notamment a pris une grande décision comme elle l'a confié sur Snapchat, le 15 décembre 2021.

Son amie Luna Skye ne va pas bien. A la suite d'injections qu'elle a faites dans le but d'augmenter le volume de ses fesses, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) a contracté une septicémie et a donc fait plusieurs séjours à l'hôpital. Elle y est d'ailleurs actuellement et ce depuis un mois, son état ne s'arrangeant pas. Emilie Amar, une autre candidate de télé-réalité qui a notamment participé à Friends Trip, ne va pas mieux. Elle a attrapé un "staphylocoque résistant aux antibiotiques" après avoir subi la même intervention que l'ex-compagne de Paga. De quoi inquiéter certaines participantes qui ont parfois recours à des injections.

Alors qu'elle se trouvait dans sa voiture, Manon Marsault a souhaité discuter un peu avec ses abonnés. "J'aimerais vous montrer, démaquillée et sans filtre ce que je n'aime pas sur mon visage à cause des injections", a tout d'abord confié l'épouse de Julien Tanti. Elle a ensuite expliqué que cela faisait des mois qu'elle n'en avait fait aucune au niveau de la bouche et qu'elle comptait poursuivre sur sa lancée. "Je ne compte plus y toucher", a-t-elle assuré.

Bye bye la chirurgie esthétique pour Manon Marsault ?

"Je ne dis pas définitivement à vie mais je peux vous dire injection et tout ce qui est chirurgie esthétique, de manière générale, je vais freiner un grand coup", a-t-elle ensuite minimisé ses propos. Manon Marsault reconnaît que quand elle était jeune, elle "abusait". Mais elle a assuré qu'elle a toujours mûrement réfléchi avant de passer sur le billard. "Maintenant, je réfléchis un million de fois", a-t-elle précisé.

La maman de Tiago (3 ans) et Angelina (1 an) fait davantage attention. En cause ? Une erreur lors de ses dernières injections. "De base, j'ai des problèmes de cernes. (...) Et récemment, j'ai fait des injections. Je vous l'expliquerai bien et je vous montrerai le résultat, mais ça m'a écoeurée. Je trouve une solution pour en finir avec ce problème de cernes et après, finito", a-t-elle conclu.

Rappelons que Manon Marsault a déjà subi deux augmentations mammaires (la dernière remonte à mai dernier) et a des implants fessiers. Au niveau du visage, elle a déjà fait des injections au niveau des cernes, à la bouche ou du Botox dans le front.