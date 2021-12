Manuela Lopez (Les Mystères de l'Amour) opérée du coeur : "J'ai une boîte à l'intérieur de moi"

A votre âge, on n'a pas de problème de coeur

Manuela Lopez s'est également épanchée sur son calvaire pour trouver des réponses à ses questions. "En 2007, j'avais 35 ans et je ne me sentais pas bien. J'ai demandé au père de mon fils de me prendre un rendez-vous chez le cardiologue. En arrivant, on me dit 'madame on n'a pas de problème de coeur à votre âge'. L'examen dure 10 minutes : je passe un électrocardiogramme puis une échographie. Le cardiologue m'annonce 'vous avez une maladie à mort subite, il faut aller aux urgences'. Je mets six mois à digérer le truc", a-t-elle raconté à Faustine Bollaert.

Malgré les nombreux séjours à l'hôpital et les cinq cardiologues qui se sont penchés sur son cas, Manuela Lopez prend son combat avec philosophie. "C'est incurable mais il y a des traitements médicamenteux (...) J'ai un coeur qui a du mal à battre et ça a pris 2,3 ans pour découvrir que c'était une maladie génétique... Pour moi, c'était un sac à dos supplémentaire".