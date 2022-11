Marc Lavoine et Sarah Poniatowski : Leur petit Milo, 12 ans, a bien grandi et a choisi les cheveux longs !

Marc Lavoine et Sarah Poniatowski ont vécu une belle histoire d'amour. Le couple, désormais séparé, a donné naissance à trois enfants, Yasmine (24 ans), Roman – un beau gosse aux cheveux longs –, 15 ans, et Milo (12 ans). Elles sont rares les fois où des photos de Roman ou encore Milo sont partagées par leurs parents. Si Yasmine Lavoine Poniatowski publie du contenu sur son compte Instagram, Roman a gardé son compte en privé quand Milo ne semble pas encore y être présent, ou en tout cas pas sous son nom. Quant à l'acteur que l'on retrouve ce jeudi 17 novembre, dans un nouvel épisode d'I3P sur TF1, et Sarah Lavoine, tous deux semblent décidés à préserver leurs enfants autant que possible.

On a notamment pu compter sur une autre fille de pour découvrir que Roman Lavoine a bien grandi. C'est en effet, Giulia Le Ruyet, la fille d'Anne Marcassus, qui a partagé récemment un cliché du fils du chanteur et de la décoratrice sur son compte Instagram. Une belle photo prise durant leurs vacances d'été. On pouvait y voir l'adolescente donner une leçon de volley à Roman Lavoine, alors que leurs deux mères, Anne Marcassus et Sarah Lavoine, très amies, devaient profiter du soleil. Mais à quoi ressemble donc son petit frère Milo Lavoine ? Le 4 novembre dernier, Sarah Poniatowski a répondu à la question en partageant une rare photo de son petit dernier.