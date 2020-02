Margot Robbie, la référence pour les clientes en médecine esthétique

À l'instar de la mode, les tendances beauté grandissent et évoluent. The Private Clinic, à Londres, a révélé que le nouveau standard – et le plus demandé dans les procédures non chirurgicales –, c'était le visage de Margot Robbie .

Après avoir interviewé ses clientes, la très chic clinique s'est aperçue que 18% des femmes aspirent à une ressemblance avec l'actrice australienne. Tout de suite après, ce sont 15% des interrogées qui disent vouloir le visage d'Angelina Jolie.

Interviewé par le site Get the Gloss, un porte-parole de la clinique a explicité ces chiffres. Alors qu'habituellement, les femmes demandent une partie du visage en particulier (les lèvres, le nez, les pommettes...), désormais elles veulent la "symétrie parfaite" de Margot Robbie. "Les célébrités les plus demandées sont celles qui ont tendance à favoriser la beauté naturelle avec une peau éclatante et un visage radieux", confirme la clinique en rappelant que la star Kim Kardashian n'a récolté qu'1% des voix.

Margot Robbie est en pleine frénésie de cérémonies de remise de prix ou elle est bien souvent nommée pour son rôle de Kayla Pospisil dans Scandale. Avec les Oscar qui arrivent à grands pas, elle fignole les derniers détails. Après sa mère, cette année, elle sera accompagnée de sa cousine pour fouler le tapis rouge. "Ma cousine Julia vient avec moi. J'espère que je continuerai à être nommée parce que les autres membres de ma famille commencent à être jaloux. J'essaie juste de faire plaisir à tout le monde."

Quid de Tom Ackerley ? On ne sait pas encore si le mari de Margot Robbie a décidé de rester à la maison ce soir-là ou s'il fera le déplacement en sa qualité de producteur-réalisateur.