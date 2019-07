Margot Robbie, Lottie Moss et Lena Dunham : Défilé de robes folles à Londres

Ils étaient les stars du tapis rouge de Londres le 30 juillet 2019. Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont posé devant les photographes pour faire la promotion du neuvième film de Quentin Tarantino : Once Upon a Time... in Hollywood. Telle une déesse grecque, Margot pose avec une robe empire drapée entourée des deux beaux gosses. Ode au cinéma et au Hollywood des sixties, ce film est centré sur l'assassinat de Sharon Tate, alors jeune épouse de Roman Polanski et enceinte de leur premier enfant. Dans ce film, les acteurs incarneront respectivement Sharon Tate, et les fictifs Rick Dalton et Cliff Booth.

D'autres célébrités étaient présentes à Leicester Square comme Quentin Tarantino et sa femme Daniella Pick mais aussi Damian Levis ou Oliver Proudlock accompagné de sa fiancée. Côté look, Lena Dunham (qui a un petit rôle dans le film) a osé la robe rouge à plumes d'autruches, l'actrice Jacqui Ainsley a opté pour une robe rose vichy et le mannequin Lottie Moss (petite soeur de Kate) était splendide avec une robe bustier métallisée très (très) courte.

Un casting VIP

Une autre pointure du cinéma joue dans ce film : Al Pacino ! Le réalisateur de Kill Bill a d'ailleurs confié à Première qu'il avait le trac à l'idée de travailler avec la star de Scarface. Il raconte : "J'étais juste un peu nerveux et mon assistant réalisateur m'a dit : 'Al t'adore.' Je sais qu'il m'adore mais je ne savais pas comment m'y prendre au départ." Avant de rajouter : "C'était super de travailler avec lui et Leo [DiCaprio] sur leur première scène ensemble."

Un film déjà (très) controversé

Seule ombre au tableau, Quentin Tarantino a été vivement critiqué par Emmanuelle Seigner. L'épouse de Roman Polanski condamne le thème abordé par le film et a dénoncé violemment ce projet sur les réseaux sociaux. Elle avait ainsi posté sur Instagram : "Comment peut-on se servir de la vie tragique de quelqu'un tout en le piétinant... À méditer." Le réalisateur de Jackie Brown a répondu dans le numéro du 31 juillet 2019 de Télérama : "Je comprends parfaitement son point de vue. Elle défend son mari dans un monde qui l'attaque. Bien sûr, elle a son mot à dire et je l'admire pour cela. Mais ces meurtres abominables, perpétrés par le clan Manson, appartiennent à l'Histoire. Il ne s'agit plus, ici, d'une affaire personnelle, mais d'une histoire collective. Et dans ce cas, j'estime qu'on peut la raconter." Pour le film, Tarantino avait tout de même pris la peine de consulter Debra Tate, la soeur de Sharon.

Un "connard arrogant qui brasse du vent"

La fille de Bruce Lee, Shannon Lee, dénonce aussi la manière qu'a eu le réalisateur de représenter son père dans ce film. Elle déclare à Deadline que ce film montre son père comme un "connard arrogant qui brasse du vent" et explique que le personnage de Brad Pitt aurait été favorisé par rapport à son père :"Je comprends qu'ils aient voulu faire du personnage de Brad Pitt un dur à cuire incroyable qui aurait pu battre Bruce Lee. Mais ils n'avaient pas besoin de traiter [Bruce Lee] comme il a été traité par le Hollywood blanc toute sa vie."

Quoi qu'il en soit, il sera possible de découvrir (et d'admirer) l'ensemble de ces acteur en salles à partir du 14 août 2019.