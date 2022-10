Mariage de George et Amal Clooney : Ce "désastre" révélé par la star avant leurs noces

Célibataire célèbre à Hollywood, George Clooney a vu sa vie sentimentale basculer lors d'un séjour au lac de Côme, région chic d'Italie qu'il adore, quand il y a croisé une certaine avocate spécialisée en droit international, la Libano-Britannique Amal Alamuddin. Un de ses amis l'avait prévenu au préalable, lui disant que cette femme invitée chez lui, il allait l'épouser à coups sûrs. Le fringant acteur et réalisateur lui avait ri au nez à l'époque. Six mois plus tard, il l'a effectivement épousée, le 27 septembre 2014. Mais avant d'en arriver là, la star lui avait concocté une romantique demande en mariage qu'il a totalement loupée. Il l'a raconté lors de l'émission animée par Drew Barrymore le 23 octobre dernier.

Sur le plateau du Drew Barrymore Show, George Clooney est revenu sur sa relation avec son épouse Amal. Il a confié à quel point les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu pour sa fameuse demande en mariage : "C'était un désastre, j'avais tout programmé. J'avais mis une bague dans un tiroir derrière elle, j'avais préparé le dîner...", a expliqué le séduisant héros d'Ocean's Eleven. Demandant à sa future femme d'ouvrir le fameux tiroir pour chercher un briquet pour rallumer une bougie, elle est tombée sur la bague, mais a pensé que celle-ci avait été oubliée par une ex de son compagnon. C'est alors qu'elle a vu son amoureux, genou à terre et prêt à faire sa demande... Quelque peu désarçonnée par ce dénouement qu'il n'avait pas prévu, il a fini par obtenir la réponse qu'il attendait de sa bien-aimée, après qu'elle a réalisé sa bourde et s'est remise de l'émotion de la demande.

Tout s'est accéléré ensuite pour le couple. Ils se sont dit oui en Italie, à Venise précisément, cinq mois plus tard en présence de leurs proches, comme Rande Gerber et Cindy Crawford. Pour les différents événements qui ont composé leurs noces, la femme de loi sculpturale avait choisi plusieurs tenues signées Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta - pour la robe de mariée - ou encore Stella McCartney. Si la demande avait été un peu loupée, le reste de l'organisation du mariage a été un sans-faute, malgré des absents notoires comme Brad Pitt.

Désormais parents des jumeaux, Ella et Alexander, aujourd'hui âgés de 5 ans, ils ont fait une récente et sublime apparition main dans la main pour la promotion à Los Angeles du film Ticket to Paradise, dans lequel George Clooney partage la réplique avec sa grande copine Julia Roberts.