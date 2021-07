Mariage de Marco Verratti et Jessica Aïdi : Carla Bruni et Florent Pagny ont fait le show, vidéos !

Force est de constater que le mariage entre Marco Verratti et Jessica Aïdi, a été l'un des plus beaux jours de la vie du joueur italien. En effet, pour son mariage fait en région parisienne le jeudi 15 juillet 2021, le "petit hibou" (comme ses compères du Paris Saint-Germain aiment l'appeler) n'a pas manqué de faire les choses en grand, mais également de jouer de ses relations afin d'offrir à sa dulcinée un mariage résolument inoubliable.

En effet, outre les nombreuses personnalités invitées (à savoir Kylian Mbappé ou encore Cindy Bruna, pour n'en citer que quelques-unes), force est de constater qu'ils avaient également pu compter sur la présence d'invités de marque. Sur les différentes stories relayées sur leurs réseaux sociaux, on a pu observer la présence de Carla Bruni . En effet, la femme de Nicolas Sarkozy s'est déplacée pour cette journée spéciale afin de chanter ses chansons cultes face aux différents invités du jeune couple. De ce que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, elle a interprété Quelqu'un qui m'a dit ainsi que L'Amoureuse. Des chansons de circonstance...

Plus surprenant encore, le jeune homme de 28 ans a également pu compter sur la présence de Florent Pagny. En effet, tout comme la mère d'Aurélien et de Giulia, le chanteur de 59 ans a également fait le déplacement pour un petit concert privé. Et le moins que l'on puisse dire est que le papa d'Aël n'a pas manqué de faire plaisir au footballeur en interprétant sa chanson Les Murs Porteurs, puis aux côtés d'une invitée, Vivo per lei d'Andrea Bocelli. Une jolie attention du chanteur faisant référence aux origines du jeune homme.

Et la suite ?

Mais alors que leur union est déjà officielle, on peut d'ores et déjà penser à leurs futurs projets à deux. En effet, dans une interview faite à Gala, en mars dernier, la bookeuse des Marseillais à Dubaï s'était épanchée sur leurs envies d'avoir des enfants. "Marco a envie d'avoir d'autres enfants. Moi aussi. Je m'entends extrêmement bien avec ses deux fils. Tommaso et Andrea sont aussi gentils que leur papa. De vrais nounours... Je ne pensais pas qu'on allait si vite s'attacher. Et ça se passe très bien aussi avec la maman des petits, ce qui est primordial", avait-elle confié. Des confidences touchantes qui risquent de se concrétiser...