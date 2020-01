Mariah Carey : Son décolleté explosif à la première du film "A Fall From Grace"

On l'aime chanteuse tout autant qu'actrice ! Et c'est tout naturellement que Mariah Carey soutient ses collègues comédiens dès qu'elle le peut. Elle qui a fait une apparition très remarquée – et très peu maquillée – dans le film Precious, qui a joué son propre rôle dans Girls Trip ou dans Rien que pour vos cheveux en 2008, ne rate jamais une occasion d'assister à une avant-première. Bien qu'elle ne soit pas à l'affiche du film A Fall From Grace, réalisé pour Netflix, la reine de Noël s'est rendue au cinéma Metrograph de New York, le 13 janvier 2020, dans une tenue renversante. Pourquoi s'en priver ?

Dans une robe noire et blanche particulièrement moulante, Mariah Carey a captivé les objectifs... notamment à l'aide d'un décolleté particulièrement plongeant. "Merci à Tyler Perry [le réalisateur, NDLR] et au cast du film A Fall From Grace pour l'invitation. Félicitations, c'était une soirée fantastique", écrit la bombe de 49 ans sur son compte Instagram. L'interprète de Hero n'était pas seule, cependant, sur le tapis rouge. À ses côtés : Miss J, Crystal Fox, Angela Marie Rigsby, David Otunga, Cicely Tyson, Valerie Simpson, Naturi Naughton, Gayle King, Phylicia Rashad, Scottie Beam, B. Michael, Bresha Webb, Mehcad Brooks, Michelle Sneed, Walter Fauntleroy, Christian Goodie, Matthew Law, Terrance Patton-Hill, Mark E. Swinton, Taylor Rooks, Raven Varona ou encore Novi Brown.