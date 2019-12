Mariah Carey terrorise une journaliste, malaise...

Mariah Carey a la réputation d'être une diva. Normal donc que lors de chacune de ses apparitions, les intervenants ou journalistes aient peur de déplaire à la star. Invitée sur le plateau de This Morning, émission télévisée britannique diffusée sur ITV au Royaume-Uni, la chanteuse de 49 ans répondait dernièrement aux questions d'Alison Hammond.

Pour impressionner Mariah Carey, la journaliste s'est lancée dans sa propre version d'une chanson de Noël, pas forcément d'une grande justesse. On voit Alison fermer les yeux et effectuer des gestes de la main qui ne sont pas sans rappeler ceux de Mariah sur scène.

"Êtes-vous en train de vous moquer de moi ?" a demandé Mariah Carey. "Êtes-vous en train de vous moquer de moi, Alison, après que je vous ai fait cette carte [de Noël, NDLR] et tout ?" Malaise... Heureusement, Alison Hammond n'a pas perdu son sang-froid et a répondu prestement à la diva : "Non, je vous ai dit que j'avais besoin d'aide !" Et la star de l'encourager, pas susceptible : "C'est fabuleux, mais vous devriez ajouter 'bonnes fêtes'."

Tous les ans, à cette période de l'année, Mariah Carey touche le jackpot. Son tube All I Want For Christmas Is You est un grand classique de Noël. Elle a engrangé plus de 2 millions d'euros à partir des streamings Spotify du tube dont 567 980 € pour Noël dernier, selon le rapport Pay Per Play de Broadband Deals. Entre le 9 novembre et le 28 décembre de l'année dernière, All I Want For Christmas Is You a rapporté 11 360 € par jour et environ 43 200 € la veille de Noël.

Au total, la chanson a été jouée plus de 506 millions de fois sur le service de streaming. Elle est la chanson de Noël la plus populaire sur Spotify, devant Last Christmas de Wham et Santa Tell Me d'Ariana Grande, qui ont toutes deux fait plus de 1 million d'euros en redevances.

Sortie en 1994, la chanson fêtera ses 25 ans avec un documentaire retraçant l'histoire de ce morceau culte. Cette mini-série documentaire sortira, selon Amazon Music, dans le courant du mois.