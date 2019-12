Mariah Carey : Une ancienne nounou porte plainte, elle raconte son calvaire

Alors que Mariah Carey connaît un grand retour dans sa carrière avec les 25 ans de sa chanson All I Want for Christmas Is You, une vilaine accusation vient assombrir son tableau de Noël.

La plaignante, Maria Brugues, a été la nounou des jumeaux Moroccan et Monroe, entre fin 2017 et début 2018. Son travail consistait à surveiller les enfants et à suivre la diva tout autour du monde. Mais il semblerait que ces voyages n'étaient pas compris dans ses gages et qu'elle effectuait toute cette partie de son boulot gratuitement.

Le site américain TMZ s'est procuré la plainte et rapporte que Maria Brugues n'avait le droit à aucune pause : ni repos ni pauses déjeuner, pourtant obligatoires selon la loi californienne. Elle ajoute que ce n'était même pas une option qui lui était proposée.

TMZ ne précise pas quelles étaient les conditions exactes, ni même les horaires auxquels l'employée était soumise, mais il semblerait que ce travail chez Mariah Carey constituait un job à temps complet qui la mobilisait en réalité vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Maria Brugues sous-entend que plusieurs de ses tâches quotidiennes dépassaient son rôle de nounou.

Par ailleurs, elle raconte que le garde du corps de Mariah Carey était un sale type qui la traitait régulièrement très mal en public. Il aurait également frôlé l'accident de voiture car il téléphonait au volant. Il l'aurait aussi menacée de la sortir de la voiture sur une route en chemin pour Las Vegas.

Maria Brugues aurait été licenciée quand elle a enfin osé se plaindre. Elle réclame à Mariah Carey le paiement de chaque heure supplémentaire... à hauteur de 25 dollars l'heure, en complément de dommages et intérêts.

Du côté de Mariah Carey, ses agents ont répondu sans détour : "C'est une plainte qui n'a aucune base légale, nous nous défendrons avec vigueur."