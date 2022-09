Marianne James révèle avoir a eu recours à un avortement

Marianne James a plus d'une corde à son arc. Chanteuse, actrice, musicienne, animatrice... elle s'est prêté à de nombreux exercices tout au long de sa carrière. Le seul rôle qu'elle n'a jamais endossé, c'est celui de mère. Et ce n'est pas faute d'en avoir eu l'occasion. Lors d'une interview accordée à Voici et parue ce vendredi 2 septembre 2022, la jurée de La France a un incroyable talent a en effet confié avoir fait le choix d'interrompre une grossesse, elle qui n'a jamais voulu avoir d'enfants.

Une confidence faite alors que les sujets sur les lois interdisant l'avortement ou restreignant fortement son accès aux États-Unis étaient évoqués. Un sujet qui ulcère Marianne James. "C'est un retour en arrière religieux, et je dis ça alors que je suis croyante. Il ne faut plus jamais sur la terre que les sociétés civiles soient dirigées par des religieux. Ils acceptent que des gosses de 7 ans soient massacrés par un ado fragile surarmé, mais il condamnent l'avortement...", a-t-elle déploré. Et de partager : "Moi je me suis fait avorter. J'ai la foi, et pourtant je l'assume".

Je ne souhaitais pas me reproduire

Ce n'est pas la première fois que Marianne James évoque le fait qu'elle ne désire pas devenir maman. Déjà pour Télé Loisirs en 2019, elle expliquait : "A 17-18 ans, j'ai su que je ne voulais pas avoir d'enfant. A l'époque, moins aujourd'hui, ce qui m'importait le plus, c'est ma liberté. Je suis suffisamment égocentrée pour être l'unique format, je ne souhaitais pas me reproduire. Ma sacro-sainte liberté aurait été sérieusement amputée si j'avais eu des enfants."

Si elle n'a pas eu d'enfants, l'artiste de 60 ans a tout de même souvent l'occasion de s'occuper d'enfants. "Je suis marraine sept fois. Mes filleuls ont entre deux et trente-trois ans. Depuis vingt ans, je connais toutes les zones scolaires de France !", rapportait-elle en 2021. Côté amour, Marianne James est tout aussi libre. Dans les pages du magazine Entre Nous en mars dernier, on apprenait qu'elle était célibataire, faute de temps pour une relation sérieuse. "Je suis avec eux le temps qu'ils tiennent et après je leur dis qu'on reste amis. Donc j'ai plein d'amis autour de moi", confiait-elle.