Marianne (Mariés au premier regard), sa voiture massacrée : furieuse, elle dévoile les dégâts en photos

Marianne connaît un début de semaine assez chaotique. Ce lundi 18 octobre, la candidate de Mariés au premier regard 2021 a fait part d'une mésaventure, en story Instagram. Et elle était furieuse !

Il faisait beau et, on l'imagine, Marianne est sortie avec la joie de vivre qu'on lui connaît pour aller faire les courses. Mais la jeune femme a vite perdu son beau sourire. En effet, en retournant à sa voiture après avoir effectué ses achats, elle a retrouvé son véhicule complètement cabossé. "J'étais garée sur le parking d'Intermarché. Je me suis fait rentrer dedans et bien sûr, je n'étais pas là. J'étais en train de faire mes courses. Donc bien sûr, pas de mot parce que la lâcheté, ça connaît bien l'être humain. Je me retrouve avec une portière complètement décalée, je ne peux plus ouvrir ma portière. Je suis dégoûtée, elle bloque et je ne peux rien faire", s'est tout d'abord indignée l'ancienne épouse d'Aurélien.

Marianne n'a pas manqué de faire des gros plans sur sa voiture, afin que ses abonnés Instagram constatent les dégâts. "Merci beaucoup à la personne qui très courageusement s'est barrée en me laissant la voiture à moitié massacrée. Les traces sont toutes fraîches. L'humain me dégoûtera toujours autant", a conclu la candidate. Les stories se sont arrêtées là. Peut-être les internautes auront-ils la suite de l'histoire prochainement.

Le 12 octobre dernier, c'est un tout autre sujet qu'elle abordait avec ses fans. A l'occasion d'un questions/réponses, elle a révélé qu'elle songeait sérieusement à avoir recours à la chirurgie esthétique. "Je pense depuis plusieurs années à la poitrine pour retrouver celle que j'avais avant", avait-elle écrit. Pour son fessier, elle avait en revanche opté pour le lifting colombien, une nouvelle forme de lifting qui peut fonctionner pour les fesses, les seins, le visage, le ventre et les cuisses.