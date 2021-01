Marie-Ange Casta mariée à Marc-Antoine Le Bret : bagues très coûteuses, elle dévoile ses bijoux

La nouvelle avait étonné tout le monde en juillet 2019 : Marie-Ange Casta (30 ans), la petite soeur de Laetitia Casta, avait épousé l'imitateur et humoriste Marc-Antoine Le Bret. Depuis, ils sont devenus parents. Une nouvelle annonce surprise réalisée en novembre. Bref, le couple adore surprendre. Et le 5 janvier 2021, nouveau moment inattendu, la jeune femme a dévoilé ses alliances lors d'une cession questions/réponses réalisée sur Instagram.

Si elle avait déjà montré en juin 2020 sa bague de fiançailles sur le réseau social, là, il y en a deux. On suppose donc qu'il s'agit de sa bague de fiançailles et de sa bague de mariage. Info supplémentaire, elle est de la marque de joaillerie de luxe Cartier. Et comme on peut le voir sur le site, la bague supposée de mariage, fait partie de la collection "Etincelle". En or rose et sertie d'un diamant, elle vaudrait (au moins) 3150 euros. Ce n'est pas rien quand on sait qu'en France, l'investissement dans une alliance est de quelques centaines d'euros en général.

L'alliance, elle, fait apparemment partie de la même collection. Sauf erreur de notre part son prix serait de 2520 euros. La somme des deux bijoux s'élèverait donc à 5670 euros. L'amour n'a pas de prix !

Lors de cette cession, celle que l'on pu voir dans les films Des vents contraires, Ouvert la nuit ou Celle que vous croyez a aussi dévoilé comment elle a rencontré son drôle de mari. "Il m'a invité à son spectacle !", a simplement révélé Marie-Ange Casta. Il faut croire que l'humour et le talent du showman ont suffi à la conquérir.