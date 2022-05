Marie de Villepin a 36 ans : que devient la fille de l'ex-Premier ministre, qui avait posé topless pour "Lui" ?

Ce dimanche 8 mai, Marie de Villepin a fêté ses 36 ans. La fille de Dominique de Villepin avait fait parler d'elle lorsqu'elle avait décidé de poser topless en couverture du magazine Lui, en juillet 2015. Un shooting ultra-sexy qui avait fait couler beaucoup d'encre, en raison du statut politique de son père. Aujourd'hui, alors qu'elle a désormais 36 ans, que devient la fille de l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac ?

Marie de Villepin a choisi une carrière artistique qui n'a pas vraiment plu à ses parents. Comme révélé au magazine Elle, en 2013, la jeune femme a dû faire face aux critiques de son père sur son envie de percer dans le manequinat. "Nous sommes une famille qui s'aime, mais de loin", a-t-elle confié. Puis de poursuivre : "Un soir, mon père est venu dans ma chambre. Il s'est assis sur mon lit et m'a dit : 'Marie, les années passent, et les chances ne reviennent pas. Sache que tu es en train de gâcher ton avenir, sache aussi qu'on t'aime et que notre porte sera toujours ouverte. Mais si tu pars, nous ne t'aiderons pas.'" Des mors durs qui témoignent de l'inquiétude de Dominique de Villepin pour l'avenir de sa fille Marie.

Mais la soeur d'Arthur de Villepin – ancien compagnon d'Ana Girardot – ne s'est pas laissée abattre. "Pour eux, l'univers de la mode était associé à un monde dépravé, à la drogue, aux abus en tous genres...", a-t-elle fait savoir, avant de continuer dans ce milieu et prouver le contraire à ses géniteurs. Marie de Villepin a fait ses premiers pas de mannequin à New York, en 2005, sous le pseudonyme de Marie Steiss. Elle est rapidement devenue égérie de Givenchy, et s'est offert son premier appartement, alors seulement âgée de 19 ans. Elle s'est ensuite illustrée dans une carrière de chanteuse et enfin d'actrice, en s'essayant à la comédie devant la caméra de Jalil Lespert, dans Yves Saint Laurent. Marie de Villepin y incarnait alors la muse Betty Catroux.

Des relations compliquées avec son père

Si Marie de Villepin et son père ont toujours entretenu une relation compliquée, cette dernière semble avoir pris un nouveau tournant au moment où le politique de 68 ans a eu à faire à la justice, en 2011 avec l'affaire Clearstream. Il a alors pu compter sur le soutien de sa fille. "Je savais très bien qu'il allait s'en sortir. Je me devais juste d'être là avec lui, à ses côtés", a-t-elle déclaré à Elle. Elle était à ce moment là rentrée vivre en France. Sur son site, mariedevillepin.com, celle qui semble s'être mise à la peinture dévoile désormais ses oeuvres. Son compte Instagram n'est cependant pas ouvert au public.

Est-elle en couple ?

Marie de Villepin a toujours été très discrète quant à sa vie sentimentale. Seulement l'un de ses rapprochements avait fait beaucoup jaser. En effet, en 2016, les tabloïds se passionnaient pour le duo qu'elle formait avec Amber Heard. L'actrice américaine avait été vue très proche de Cara Delevingne mais aussi Marie de Villepin, chez Giacomo à Milan. "Elles se faisaient des bisous dans le cou. Elles n'arrêtaient pas de rire ensemble", avait raconté un témoin à Closer. Six jours plus tard, Johnny Depp aurait agressé, selon ses dires, (une nouvelle fois) son épouse et lui aurait lancé un smartphone au visage. Aujourd'hui, l'ex-couple se retrouve au coeur d'un procès médiatique tumultueux quand Marie de Villepin, elle, continue d'opter pour la discrétion. En juillet 2015, elle avait néanmoins mis le feu aux poudres sur sa sexualité en déclarant au magazine Lui : "Je baise en français mais je baise américain."