Johnny Depp et Amber Heard : Cette photo publiée par Lily-Rose Depp après leur séparation a fait jaser

Le procès médiatisé opposant les ex-épouxJohnny Depp et Amber Heard n'a pas fini de faire les gros titres. Les deux acteurs enchaînent les révélations – parfois scabreuses – afin de déterminer qui d'entre eux deux est le responsable de ce divorce. Le 5 mai dernier, Amber Heard citait, probablement au grand dam de Johnny Depp, le nom de sa fille Lily-Rose Depp. Après avoir exposé une sombre histoire d'un célèbre "crush" de la fille de Vanessa Paradis, elle assurait s'être toujours sentie "protectrice" envers la jeune comédienne d'aujourd'hui 22 ans. Si Lily-Rose Depp ne s'est pas exprimée sur ce procès, en 2016, l'artiste n'avait pas hésité à prendre la défense de son père publiquement, comme rapporté par Vanity Fair.

Alors qu'Amber Heard venait de d'annoncer vouloir divorcer de la star de Pirate des Caraïbes, au mois de mai de cette année, sur Instagram, Lily-Rose Depp a publié une photo d'elle enfant aux côtés de son père. "My dad is the sweetest most loving person I know, he's been nothing but a wonderful father to my little brother and I, and everyone who knows him would say the same" (Ndlr: "Mon père est la personne la plus adorable et la plus aimante que je connaisse. Il a été un père formidable pour mon petit frère et pour moi et tous ceux qui le connaissent diraient la même chose."). S'en était suivie la fameuse lettre de Vanessa Paradis publiée par TMZ dans laquelle l'actrice française et mère de Lily-Rose et Jack Depp affirmait que son ex-époux est une personne "sensible, aimante et aimée".

Lily-Rose Depp initiée au cannabis à 13 ans... par son père

Ce 5 mai 2022, c'est dans l'enceinte du tribunal que le nom de Lily-Rose Depp a été prononcé par son ex belle-mère. Amber Heard est revenue sur le fait que Johnny Depp a initié sa fille au cannabis, à l'âge de 13 ans. Des faits qu'avait déjà évoqués Johnny Depp lui-même lorsqu'il avait dû répondre aux questions des avocats de l'actrice sur ses addictions. Elle a insisté sur le fait de s'être sentie le devoir d'être "protectrice" envers Lily-Rose Depp. "Elle était si jeune", a-t-elle mentionné. Elle est également revenue sur une toute autre histoire au sujet de la jeune actrice. Amber Heard a dit s'être disputée avec Johnny Depp lorsque celui-ci a permis à une star de la musique, crush de Lily-Rose Depp, de dormir chez eux, alors qu'elle était mineure.

Loin de ce déballage médiatique, Lily-Rose Depp n'a pas réagi et peut compter sur le soutien de sa mère Vanessa Paradis et de son jeune frère pour affronter cette période compliquée. Elle respire aussi en partageant des moments amoureux avec son compagnon Yassine Stein.