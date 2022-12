Marie Gillain : Ses filles Dune et Véga aussi belles qu'elle, son compagnon Christophe dévoile des photos

L'actrice belge Marie Gillain a connu le succès très précocement puisqu'elle avait à peine 16 ans lors de la réalisation de son tout premier film, Mon père, ce héros de Gérard Lauzier en 1991. Depuis, la comédienne de 47 ans est devenue une véritable star de sa discipline et enchaîne les tournages, tout comme les collaborations. Elle a par exemple signé des contrats avec la prestigieuse maison Lancôme ainsi que la fameuse marque de joaillerie et d'horlogerie Piaget.

Ce soir, mercredi 28 décembre 2022, on pourra la retrouver sur Arte dans l'un de ses premiers long-métrages : Le Bossu (1997) de Philippe de Broca, dans lequel elle campe le rôle d'Aurore et donne notamment la réplique à Daniel Auteuil, Fabrice Lucchini ou encore Vincent Pérez.

Mais si la carrière de Marie Gillain est remplie de succès, sa vie amoureuse l'est également ! Elle vit depuis de longues années maintenant le parfait amour avec l'acteur franco-italien Christophe d'Esposti. Si l'actrice a eu un premier enfant, Dune, née en 2004 d'une union avec le musicien Martin Gamet, c'est bien avec Christophe d'Esposti qu'elle a eu sa dernière fille en date, Vega, née en 2009.

Aller dans des cocktails, ce n'est pas mon truc

La famille recomposée goûte au bonheur au quotidien, comme en attestent les publications de l'acteur sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où il n'hésite pas à publier des photographies ainsi que des vidéos des deux jeunes filles (voir le diaporama).

Une vie de famille qui convient parfaitement à l'actrice. "Aller dans des cocktails, se pomponner, passer des heures à se demander quelle robe mettre, ce n'est pas mon truc, Je viens d'un petit village belge de 600 habitants. Quand j'étais petite, c'étaient les bottes en caoutchouc, les balades dans l'herbe. J'ai gardé ce besoin viscéral de verdure. Dans le métier d'acteur, on est très exposé. Donc j'ai encore plus besoin d'être 'en mode' animal, de m'isoler, de mettre mes chemises de bûcheron, de faire des tartes aux pommes !", expliquait-elle dans une interview avec Faustine Bollaert pour le média Femme Actuelle. Et nul doute que l'actrice a transmis ses valeurs simples mais essentielles à ses deux filles.