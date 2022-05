Marie-Sophie Lacarrau enfin de retour à l'antenne : "ravie", elle s'exprime en direct

C'est avec une joie non dissimulée que Marie-Sophie Lacarrau a pris la parole le 12 mai dernier auprès du Parisien pour annoncer son retour sur TF1. La journaliste, qui souffrait depuis le mois de janvier d'un lourd problème aux yeux, a retrouvé le plateau de la chaîne pour présenter le traditionnel JT de 13H ce lundi 16 mai 2022.

En guise d'introduction, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut est brièvement revenue sur ces derniers mois de calvaire, exprimant son bonheur de reprendre sa place à l'antenne. "Bonjour à tous. Lundi 16 mai, je n'imaginais pas aimer autant un jour cette date. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver et tout de suite on reprend donc nos bonnes habitudes, comme si on ne s'était jamais quittés", a-t-elle déclaré, affichant un grand sourire aux lèvres. Et de poursuivre avant de lancer le premier sujet de son journal : "C'est vrai que ces derniers mois vous avez été très nombreux à prendre de mes nouvelles et je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est donc moi qui ai envie de savoir comment vous allez, vous."

Rappelons que Marie-Sophie Lacarrau a souffert d'une "kératine amibienne". "C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été : lentille et eau du robinet. Une fois sur l'oeil, la lentille fait couvercle et les parasites s'installent, attaquent. Cette maladie de l'oeil est classée comme rare et sévère", avait-elle détaillé pour Le Parisien.

Marie-Sophie Lacarrau à l'antenne sans prompteur

Pour guérir, la maman de Malo et Tim a dû passer deux mois dans le noir et sous traitement. Et aujourd'hui, elle n'a plus le droit de reporter des lentilles. "C'est terminé. Plus jamais. Je ne veux plus prendre aucun risque", avait-elle encore expliqué. Marie-Sophie Lacarrau se posait ainsi la question de porter des lunettes à l'antenne pour présenter le JT mais finalement, c'est sans cet accessoire qu'elle est apparue lundi. Ce qui pourrait donc signifier qu'elle a opté pour réaliser l'exercice sans prompteur, comme le faisait avant elle Jean-Pierre Pernaut.

Marie-Sophie Lacarrau aura mis du temps à revenir mais elle ne compte désormais plus laisser sa place. "Quand on est frappé par une telle épreuve, ça coupe les jambes et soit on plonge, soit on rebondit plus haut. Moi, je rebondis plus haut. Aujourd'hui, je me sens plus forte et bourrée d'énergie. J'ai toujours été sereine. Là, je reviens encore plus zen", avait-elle conclu pour nos confrères.