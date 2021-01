Marie-Sophie Lacarrau saigne de la lèvre en direct dans Quotidien

Jean-Pierre Pernaut a quitté le journal télévisé de TF1 après trente-trois ans de bons et loyaux services. Le célèbre journaliste de 70 ans a cédé sa place à Marie-Sophie Lacarrau, qui a présenté son premier 13 heures lundi 4 janvier 2021. Le soir-même, elle était invitée sur le plateau de Quotidien (TMC). Elle a raconté les coulisses de son recrutement, évoqué son mari Pierre Bascoul... et saigné en pleine émission !

Alors que Yann Barthès et son équipe analysent son tout premier JT, évoquant le stress de la journaliste à l'antenne, Marie-Sophie Lacarrau répond et se met à saigner de la lèvre. "Parce que clairement je mesure ce que je suis en train de dire, je fais référence à Jean-Pierre Pernaut qui est un monument. Et ce n'est pas rien de lui succéder après trente-trois ans", lance-t-elle. Et Yann Barthès de remarquer le saignement. "Tout va bien ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause ?", lui demande-t-il. "Oui, tout va bien. Et non pas de pause du tout. J'ai dû me mordiller la lèvre", explique la journaliste de 45 ans.

Marie-Sophie Lacarrau évoque son mari Pierre Bascoul

Aussi, Marie-Sophie Lacarrau fait une révélation : elle savait depuis des semaines que Jean-Pierre Pernaut était sur le départ. C'est en septembre que Thierry Thuillier, directeur de l'information chez TF1, lui a annoncé la nouvelle. "J'ai reçu un texto sur mon téléphone me disant : 'Ça fait longtemps, on pourrait se voir pour se prendre un café.' Dans le même rendez-vous, j'ai appris que Jean-Pierre Pernaut allait arrêter le 13 heures, ce que personne ne savait à l'époque, c'était début septembre. Donc grosse information. Et puis dans la foulée, il me propose de lui succéder", se souvient cette maman de deux enfants, Malo et Tim.

Une information qu'elle n'a partagée avec personne, ou presque. "J'en ai parlé à mon mari, et c'est tout. Je n'en ai parlé à personne d'autre", assure Marie-Sophie Lacarrau. D'ailleurs, la date du lundi 4 janvier 2021 est celle de son premier journal télévisé sur TF1, mais pas uniquement : son mari Pierre Bascoul, directeur-fondateur de Nolita Prod, une société de productions de films institutionnels et publicitaires, célébrait son 50e anniversaire.