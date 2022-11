Mariés au premier regard : Adoption impossible pour un candidat à cause de l'émission, la prod' interpellée

En 2022, M6 a diffusé une nouvelle saison de Mariés au premier regard. Une édition à laquelle a notamment participé Axel, un maître d'oeuvre et pilote de chantier qui avait 30 ans lors du tournage. L'expérience n'a malheureusement pas été concluante pour le candidat. Et aujourd'hui, elle l'empêcherait de réaliser un projet personnel.

Grosse nouveauté pour l'édition 2022 de Mariés au premier regard. Cette année-là, ce n'est pas à Grans que les mariages étaient célébrés, comme cela a été le cas depuis le lancement en 2016. La production a en effet souhaité les délocaliser à Gibraltar, un territoire britannique d'outre-mer sur un promontoire situé sur la côte sud de l'Espagne. "On voulait un lieu où le mariage était officiel, validé en France et qui a la même valeur juridique que sur le territoire français", confiait l'expert Pascal de Sutter lors de la conférence de presse de l'émission. "Les mariés qui s'unissent à Gibraltar repartent avec un certificat de mariage, qui est reconnu légalement en France. Ensuite, pour que ce soit inscrit à l'état civil, les participants, aidés de notre service juridique, entreprennent des démarches juridiques assez simples", a ajouté Virginie Dhers, la directrice des programmes de Studio 89. Auquel cas leur mariage ne durait pas, ils pouvaient donc divorcer sans problème.

Axel en colère

C'était le cas pour Axel. Le jour de son union, il a fait la rencontre de Caroline, avec laquelle il était compatible à 80%. S'il a immédiatement été séduit par la cheffe d'entreprise en conciergerie, cela n'était malheureusement pas réciproque. Alors, même si elle a dit "oui" ce jour-là, leur histoire s'est bien vite terminée et ils ont dû entamer les démarches pour le divorce. Le candidat a signé les papiers il y a un an. S'il pensait être libéré de cette histoire, il a récemment découvert qu'il n'en était rien.

"Encore un sacré gag que j'apprends aujourd'hui. Je n'ai légalement pas été marié en France. Aujourd'hui, alors que je suis en procédure d'adoption, une chose personnelle qui me tient à coeur, le dossier est bloqué. Sérieusement fatigué par cette connerie de télé-réalité. M6 et Mariés au premier regard, qu'est ce qu'on fait ? J'en balance plus ou vous réparez vos erreurs ?", s'est-il indigné dans un premier temps en story Instagram, le 24 novembre 2022. Puis, Axel a souhaité apporter davantage de précisions à sa communauté afin d'expliquer sa colère : "Je me fais adopter. Je suis marié/divorcé à Gibraltar. J'ai signé le divorce en France le 30/11/2021. Sur mon dossier d'adoption du début 2022, j'ai déclaré avoir été marié/divorcé. J'ai transmis la convention de divorce française (divorce validé). Le mariage n'apparaît pas sur l'acte de naissance. Aucun papier n'atteste la validité du mariage en France. Je suis divorcé mais je n'ai pas été marié = blocage de mon dossier."

Axel n'a-t-il pas fait les démarches pour que leur mariage soit inscrit à l'état civil ou les unions célébrées à Gibraltar ne sont-elles finalement pas reconnues ? Pour l'heure, le mystère reste entier.