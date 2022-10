Mariés au premier regard : Un ancien candidat retrouve l'amour, officialisation en photos

Jauffrey a donc peut-être enfin trouvé celle qu'il recherchait depuis longtemps en la personne d'Audrey. Car avec Cyndie, on était loin du conte de fées. Lors du bilan, l'esthéticienne de 33 ans lui avait notamment reproché de ne pas suffisamment s'intéresser à elle. Et c'est en off qu'ils avaient pris la décision de divorcer. "On s'est séparés le soir de ma venue chez lui. On a eu une grosse dispute et le lendemain, on a discuté en se disant que ça ne servait à rien, que nos attentes n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai voulu faire cette expérience en n'étant pas dans la désillusion. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On aurait jamais été heureux ensemble, on n'a pas du tout les mêmes attentes d'un couple", avait-elle rapporté pour Télé Loisirs.

Depuis, Cyndie s'est elle aussi remise en couple mais l'idylle a été pour le moins express car une poignée de semaines après cette annonce, elle révélait sa rupture. "Malheureusement, il n'était vraiment pas fait pour moi, on avait des attentes complètement différentes", avait-elle expliqué à ses abonnés. La candidate de M6 est aux dernières nouvelles "un coeur à prendre".