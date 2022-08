Mariés au premier regard : Un candidat transformé dévoile en vidéo son tout nouveau look !

En début d'année 2022, M6 diffusait sa nouvelle et sixième saison de Mariés au premier regard. Encore une fois, l'aventure s'est révélée riche en émotions pour les candidats, dont certains sont toujours ensemble. C'est le cas par exemple de Pauline et Damien, qui viennent malheureusement de traverser une douloureuse épreuve, ou encore d'Alice et Bruno. En revanche, pas de happy end pour Axel et Caroline. Malgré leurs 80% de compatibilité, la cheffe d'entreprise en conciergerie n'avait pas été attirée par lui et ne voyait pas leur mode de vie respectif coller. Leur mariage s'est donc soldé par un divorce.

Depuis, Axel a retrouvé l'amour et plus récemment encore, il a complètement changé de look ! En effet, le candidat a décidé de se débarrasser de sa très longue barbe bien fournie, préférant aujourd'hui un style plus soigné et travaillé. "J'ai trouvé mon style pour l'été !", a-t-il écrit en légende d'une vidéo où il se rase. "ON Y EST !! Je vous montre ma transformation. C'est un défi pour moi de changer de look niveau barbe, car j'étais vraiment habitué à la longueur", a-t-il avoué. Mais, force est de constater qu'Axel a fait le bon choix en raccourcissant sa barbe. Les internautes l'ont en tout cas couvert de compliments. "Sexy avec cette nouvelle barbe", "Félicitations pour ce beau changement !", "Ça te va super bien", "Ne change plus rien, ce nouveau look te va à ravir", "Beaucoup mieux comme ça", "Waouuh canon Axel", "Ça fait plus frais, plus jeune, plus charmant...", peut-on lire en commentaires.