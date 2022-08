Mariés au premier regard : Un ex-candidat a épousé sa nouvelle compagne, photos de la cérémonie

Cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin d'y réfléchir à deux fois. C'est même les yeux fermés que Florian aurait pu dire "oui" à sa belle Meghane. Ce vendredi 26 août 2022, le couple s'est uni à la mairie, devant famille et amis, un tout petit peu moins d'un an après le coup de foudre.

En story Instagram, le candidat de Mariés au premier regard (saison 2, en 2017) a partagé quelques photos de cette journée "hors du temps" comme il l'a qualifiée. Il s'est d'abord dévoilé seul "sans pression", dans sa salle de bain, au moment de se préparer, puis il a reposté une vidéo de son amie Marlène, elle aussi ex-candidate du programme de M6. La jeune maman a bien sûr fait le déplacement avec son compagnon mais la ponctualité n'est apparemment pas leur fort. "Il a failli me manquer mon témoin à la cérémonie tellement ils étaient en retard encore ces tourtereaux-là ! J'en peux plus d'eux", a ironisé Florian en commentaire.

Et puis, le jeune homme a partagé les images du grand moment. Celui où il se présente devant le maire pour y attendre sa belle Megh. Dans un costume bleu pastel avec noeud papillon, Florian la découvre sublime dans une robe blanche mi-longue fluide et très élégante. "Ma vie toute entière", s'est-il ému en revoyant la vidéo. (Voir notre diaporama). "Après la cérémonie, juste le temps de faire quelques photos et on est partis chez mes beaux-parents pour célébrer ce premier acte. Acte 2 l'an prochain. J'ai tellement hâte", a-t-il annoncé. En attendant, c'est sur leur petit nuage que Florian et Megh ont déjà pu faire la fête avec leurs proches dans un cadre ensoleillé où régnait le bonheur.

Un nouveau mariage pour Florian après son divorce avec Emma

Rappelons que tout est allé très vite entre Florian et Megh. Trois mois seulement après avoir officialisé leur couple, il l'a demandait en mariage lors d'un voyage en Turquie. "Parce que tu as changé ma vie à tout jamais... Parce que c'est toi et personne d'autre... Parce que c'est toi pour toujours", clamait-il au mois d'avril.

Auparavant, Florian a déjà été marié à Emma, devant les caméras de Mariés au premier regard. Les deux candidats s'étaient finalement séparés quelques mois seulement après le tournage. "On était dans une bulle pendant plusieurs semaines. Il y a une retombée après. C'est là que les premiers petits désaccords apparaissent et on n'était pas assez solide pour y faire face, avait-t-il expliqué à l'époque lors d'une interview pour Ouest France. On se rend compte que la relation a commencé par la fin : on s'est marié avant même d'apprendre à se connaître. Il faut alors repartir du début de la séduction, et c'est vraiment compliqué." Leur séparation était alors inévitable. Un "déchirement" pour Florian qui n'est désormais qu'un lointain mauvais souvenir.

Félicitations aux jeunes mariés !