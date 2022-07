Marilou Berry : Nouvelle coupe de cheveux, l'actrice dévoile le résultat en vidéo

L'arc-en-ciel, elle l'a dans le coeur et dans la tête. Sur la tête, aussi. Vous le savez sans doute, Marilou Berry change régulièrement de couleurs et est passée par à peu près toutes les teintes capillaires : brune, blonde platine, orange fluorescent, rousse ou même rose, la comédienne n'a pas peur de tout tenter... puisque tout lui va comme un gant, c'est une certitude. Mais il est temps, pour la maman d'Andy, de retourner sur les plateaux de tournage et de travailler sur la troisième saison de la série Je te promets. En retrouvant le personnage de Maud Gallo, l'actrice de 39 ans retrouve donc son look d'antan pour conserver un brin de cohérence.

Sur son compte Instagram, Marilou Berry a effectivement fait savoir que la saison 3 de Je te promets, ce serait pour bientôt sur TF1. Les lundi 25 et mardi 26 juillet 2022, la fille de Josiane Balasko a partagé plusieurs souvenirs de tournage sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elle était bien "de retour", comme elle le dit si bien. Dotée, à nouveau, d'une chevelure châtain clair, vêtue d'un sublime peignoir en soie Marina Rinaldi, la comédienne a croisé la route de son partenaire de scène, Marc Riso, et réserve certainement aux téléspectateurs - et autres abonnés Salto - de nombreuses surprises.

Décidément, Marilou Berry n'a pas une minute pour elle. Avant de reprendre du service pour la première chaîne, l'actrice s'est chargée de surveiller l'exposition des oeuvres d'art de son compagnon située à Apt, dans le Lubéron. Alexis, plus connu sous le pseudonyme Le Diamantaire, a effectivement été testé positif à la Covid-19 alors qu'il devait présenter son travail le 13 juillet dernier. En dehors du cinéma, de la télévision et des galeries, Marilou Berry reste une femme très occupée. Outre l'éducation de son fils Andy, né en 2018, elle s'occupe également d'un nouveau membre de la famille : un adorable petit chien qu'elle a adopté au Refuge de Flayosc, et qu'elle a baptisé Machin. Pas de temps, cette année, pour s'accorder des vacances !