Marina Kaye en couple : vacances romantiques avec son amoureux et baiser fougueux

"Ne cherchez pas plus d'indices sur lui"

Pourtant, le 2 août dernier, elle montrait déjà son couple sur le réseau social, par le biais d'une vidéo sur laquelle les deux tourtereaux s'enlacent et partagent un moment de complicité au bar d'un restaurant. "Belles vacances en amoureux" écrivait un fan tandis qu'un autre utilisait le terme de "nouveau compagnon". Alors qu'il s'agirait, selon toute vraisemblance, du même homme qu'elle évoquait dans les colonnes de nos confrères Voici et Gala en 2020, étant donné qu'aucune séparation n'a été annoncée entre-temps.

Un beau barbu qu'elle avait filmé à l'époque sur ses vidéos TikTok, sans pour autant en dévoiler plus sur lui. "Oui, on était en vacances, on était cool avec des amis et c'était drôle. TikTok, ce n'est pas un endroit pour parler de trucs hyper profonds, j'y fais des challenges, je m'amuse. Il n'est pas du tout du monde de la musique, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans cet album (Twisted, sorti le 6 novembre 2020, ndlr), je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement" expliquait-elle dans les colonnes de Voici. "Je suis une grande sentimentale, Demandez à mon chéri, vous verrez !" confiait-elle, cette fois pour Gala, alors qu'elle était interrogée sur sa personnalité.

C'est tout ce que l'on sait de son amoureux, dont l'identité est gardée secrète, et qu'elle ne montre que très rarement à ses abonnés, et surtout de façon très irrégulière. Ce qui peut expliquer en partie l'incompréhension de certains. Quoiqu'il en soit, elle semble très épanouie. Ce qui doit, à priori, amplement suffire à donner le sourire à ses fans !