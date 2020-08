Marine Le Pen : Sa fille Mathilde cambriolée en pleine nuit

Plus de peur que de mal. Marine Chauffroy, la fille de Marine Le Pen et de son ex-mari Franck Chauffroy, a été cambriolée dans la nuit du lundi 17 août au mardi 18 août 2020, dévoile Le Parisien. Un cambriolage commis par un homme seul, aux alentours de 2 heures du matin.

C'est à son domicile de Bougival, dans les Yvelines (Ile-de-France), que Mathilde Chauffroy a eu la désagréable surprise de se faire cambrioler. "Elle a été réveillée par les aboiements de son chien qui ont fait fuir le monte-en-l'air. Le malfaiteur avait escaladé la grille de la propriété avant d'entrer dans la maison en utilisant la porte d'entrée, laissée ouverte", précisent nos confrères. Une fois à l'intérieur du domicile de la jeune femme de seulement 21 ans, le voleur a réussi à emporter avec lui le sac à main de cette dernière dans lequel se trouvait notamment un porte-feuille avec sa carte bancaire et ses papiers d'identité.

"La victime a aussitôt prévenu la police qui a réalisé les premières constatations et relevé les traces et indices sur les lieux", peut-on lire. Depuis, la fille de Marine Le Pen a porté plainte et les investigations sont menées par la sûreté urbaine de Versailles. On imagine que sa maman lui a apporté soutien et réconfort après cette déconvenue. Mère et fille ont d'ailleurs l'occasion de collaborer ensemble puisque Mathilde gère une entreprise fournissant de l'ameublement d'extérieur à commencer par des tentes régulièrement utilisées pour les petites sauteries du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen.

Comme le rappelle Le Parisien, ce vol ayant touché Mathilde - soeur de Jehanne (22 ans) et de Louis (21 ans) - n'est pas le premier dans le clan Le Pen. L'an dernier c'était Jany, la matriarche, qui se faisait agresser à La Celle-Saint-Cloud. Un homme lui avait dérobé son sac et avait pu faire des retraits, récoltant la coquette somme de 2500 euros. Quatre hommes avaient été arrêtés. La police remettra-t-elle aussi la main sur le voleur de Mathilde ?