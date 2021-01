Marine Lorphelin : L'agresseur de son compagnon n'a "plus aucune fixation", un jugement attendu

Élue Miss France 2013 devant 9,6 millions de téléspectateurs - le pic d'audience en fin de soirée lors du couronnement - la superbe Marine Lorphelin avait charmé les Français. Peut-être, malheureusement pour elle, un peu trop. Victime d'un fan mentalement dérangé, elle avait été horrifiée de le voir agresser son compagnon Christophe dans la rue, en janvier 2018. L'accusé va prochainement connaître sa sanction.

Comme le rapporte Le Monde, le vendredi 29 janvier 2021 se tenait une audience à la chambre d'instruction de Lyon, pour statuer sur le cas de Thibaud W. Le jeune homme âgé de 30 ans, atteint de schizophrénie, est accusé d'avoir agressé avec un couteau le compagnon de Marine Lorphelin et d'avoir harcelée l'ancienne Miss. Déclaré irresponsable pénalement, il pourrait toutefois subir plusieurs sanctions. La décision finale sera rendue le 12 février prochain. Pour le juge d'instruction, "les circonstances de l'agression relèvent pénalement d'une tentative d'homicide"... L'avocat de la future médecin et de son amoureux a d'ailleurs enfoncé l'accusé, mettant en avant son organisation puisqu'il avait fait le chemin depuis Grenoble muni d'un couteau.

"Le parquet général de Lyon a demandé la prolongation de mesures de sûreté pour une durée de vingt ans (...) L'avocat général a demandé que le programme de soins de l'auteur présumé soit poursuivi. Il a aussi réclamé une interdiction d'entrer en contact avec les deux victimes, ainsi qu'une interdiction de port d'arme, pour limiter au minimum le risque de récidive, dans le cadre très particulier de l'irresponsabilité pénale", précise le journal.

Présent à l'audience, Thibaud W a brièvement pris la parole. "Je n'ai pas le souvenir exact de ce qui s'est passé, je n'étais plus moi-même", a-t-il d'abord déclaré avant de se montrer rassurant envers la justice et surtout envers Marine Lorphelin. "Je n'ai plus aucune fixation", a-t-il ajouté. Les experts à la barre ont relaté qu'il souffrait d'un "comportement autistique installé depuis toujours" et qu'il était un "cas typique d'érotomanie, où on a la conviction qu'une personne est amoureuse de soi". Il avait ainsi pu aborder l'ancienne miss à une dizaine de reprises mais, en janvier 2018, lorsqu'il la voit dans les rues de Lyon au bras de son amoureux, il craque. Il avait notamment blessé Christophe à la main avec un couteau. Mais plus de peur que de mal.

Incarcéré 9 mois et victime de violences d'autres détenus, Thibaud W. a été hospitalisé durant plusieurs mois et, depuis sa sortie, "il suit un traitement et respecte tous ses rendez-vous médicaux, conditions de sa liberté surveillée". L'accusé devrait sans doute avoir besoin d'un suivi à vie mais selon une experte, "il n'a plus de délire, ça s'est terminé".