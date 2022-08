Marion Bartoli (Mask Singer) : Son incroyable perte de poids grâce à un régime très efficace

L'enquête s'est poursuivie mardi soir sur TF1 avec un nouveau numéro de Mask Singer. Après les éliminations du Bébé et du Pain d'épices, derrière qui se cachaient Marianne James et Frédéric Diefenthal, ce sont deux autres personnages qui ont quitté l'aventure. A savoir : le Génie, alias Yoann Riou, et le Koala, le costume de Marion Bartoli. Une personnalité que n'avaient pas du tout envisagé les enquêteurs, Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc. Ces derniers pensaient plutôt à Nabilla, Clothilde Courau ou encore Chantal Goya. Quelle ne fut donc pas leur surprise lorsqu'ils ont découvert le visage de l'ex-tenniswoman.

C'est en pleine forme qu'elle s'est en tout cas dévoilée, souriante et des plus radieuses. Il faut dire que, depuis qu'elle a mis un terme à sa carrière sportive, Marion Bartoli est des plus épanouies, notamment grâce à son mari Yahya Boumediene et leur fille Kamilya, née en décembre 2020. La sportive de 37 ans a par ailleurs depuis sa grossesse perdu beaucoup de poids grâce à un régime tout particulier. Elle se confiait sur le sujet au mois de mars dernier sur Instagram, en légende d'un avant/après saisissant. "1 an de transformation grâce au régime keto : - 15 kgs et 25 cm de tour de ventre perdu", indiquait-elle.