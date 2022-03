Marion Bartoli, sa perte de poids spectaculaire : -15 kg grâce à un régime miracle !

Marion Bartoli fait partie des plus grandes championnes françaises des vingt dernières années et la France lui doit l'un des derniers titres du Grand Chelem de son histoire. L'ancienne sportive de 37 ans a remporté Wimbledon en 2013, rentrant du même coup dans la légende de son sport. Après une très belle carrière, elle prend sa retraite la même année. Désormais consultante, elle parcourt les tournois de tennis du monde entier et n'hésite pas à faire profiter ses abonnés sur Instagram de ses nombreux voyages.

Installée à Dubaï avec son mari Yahya Boumediene, le couple a eu une petite Kamilya, née fin 2020 et qui fait leur bonheur. Les amoureux passent beaucoup de temps avec leur fille, souvent dans des endroits paradisiaques. Hier, elle a souhaité aborder un tout autre sujet avec ses 222 000 abonnés sur Instagram, celui de son poids. Dans une publication, elle met deux photos prises à un an d'intervalle et on peut voir qu'elle s'est largement affinée, comme elle l'explique en commentaire : "1 an de transformation grâce au régime keto : - 15 kgs et 25 cm de tour de ventre perdu".

Un changement impressionnant pour la native du Puy-en-Velay qui a effectué un travail sur elle-même impressionnant pour arriver à ce résultat. Comme elle l'explique ensuite, elle a principalement éliminé le sucre de son alimentation, élément principal du régime keto. Un changement qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 11 000 à avoir liké la publication en seulement quelques heures. Son mari Yahya a d'ailleurs commenté en lui apportant son soutien avec plusieurs emojis bras musclé. L'ancienne candidate de télé-réalité Ayem Nour a également félicité Marion Bartoli pour sa perte de poids.