Marion Cotillard très compatible avec son célèbre ex, leurs signes astro Balance et Cancer en disent long

Si elle s'épanouit en couple avec Guillaume Canet depuis de nombreuses années, ayant fondé avec lui une famille aux côtés de leurs enfants, Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans, avant, Marion Cotillard, que l'on retrouve ce vendredi 14 octobre dans Big Fish sur France 5, a connu d'autres romances. Notamment une avec un ex célèbre : Sinclair . Et sur le plan astrologique, le couple était des plus compatibles. En effet, femme Balance, Marion Cotillard, née un 30 septembre, avait tout pour s'entendre avec Sinclair, natif du Cancer, puisque né un 19 juillet. Révélations sur ce couple sans grosses ombres au tableau...

La femme Balance et l'homme Cancer s'entendent en effet rapidement et sans grande difficulté, ayant beaucoup de points en commun notamment dans la manière de ressentir les choses. La compatibilité amoureuse entre l'homme Cancer et la femme Balance est une relation passionnante. Dans son élément qu'est l'Eau, le Cancer a une très forte capacité d'adaptation, alors que de son côté, la Balance bénéficie de l'élément de l'Air qui lui offre capacité de raisonnement et intelligence. Leur union peut donc être une alliance positive pour les deux, ainsi Marion Cotillard et Sinclair, de son vrai nom Mathieu Blanc-Francard, avaient beaucoup de choses à s'apporter.

Une routine qui peut mettre un terme au bonheur entre la Balance et le Cancer

L'artiste, devenu ensuite juré pour Nouvelle Star, a dû être rapidement captivé et impressionné par la personnalité de l'actrice. Sa nature humaine et bienveillante a dû être un point très apprécié par ce dernier. Et l'alchimie entre eux a dû se faire naturellement dès le début de leur rencontre. Cependant, rien n'est définitivement acquis d'avance et le fait que la femme Balance ne puisse avoir aucune prise sur son compagnon, pourrait bien être une source de discorde et de séparation. La routine peut aussi être un élément venant mettre fin à leur bonheur. Heureux de 2005 et 2007, Marion Cotillard et Sinclair ont formé un couple discret avant de finalement se séparer. Puis, l'actrice a rencontré l'amour dans les bras de Guillaume Canet quand le chanteur, lui, avait déjà partagé un morceau de sa vie avec Emma de Caunes, maman de leur petite Nina, qui vient de célébrer ses 20 ans.

Si cette idylle avait su se tenir loin des projecteurs, quelques années plus tard, c'est par la voix d'André Manoukian qu'elle avait de nouveau fait parler. En 2019, l'ex-juré du télé-crochet de M6, invité par Daphné Bürki, avait fait un commentaire des plus scabreux sur son ami Sinclair. Alors qu'un cliché de Marion Cotillard avait été diffusé à l'écran, il avait déclaré : "Là c'est Marion Cotillard, et mon pote Sinclair à l'époque il vivait avec elle, il me dit 't'as vu ce que je me farcissais'."